Voor Max Verstappen was het weekend in Miami een flinke opsteker, maar meedoen om de overwinning kon hij nog niet. Die ging voor de derde keer op rij naar Kimi Antonelli. De pas 19-jarige Mercedes-coureur verstevigde daarmee zijn leidende positie in de WK-stand en volgens autocoureur Tim Coronel zal dat hard zijn aangekomen bij zijn teamgenoot George Russell.

Mercedes is het Formule 1-seizeon geweldig begonnen en ook in Miami bleek de renstal het weer goed voor elkaar te hebben. Lando Norris wist weliswaar de dominantie te doorbreken door de sprintrace te winnen, maar in de hoofdrace won Antonelli vanaf pole position. Hij verloor de leiding nog bij de start, maar na gevechten met Norris en Charles Leclerc pakte hij toch zijn derde zege op rij.

Zorgen bij Russell door Antonelli

Antonelli bracht zijn puntenaantal daarmee op 100 en teamgenoot Russell is met 80 punten op dit moment zijn grootste concurrent in de WK-stand. Dat de jonge Italiaan nu al een aantal weken beter is dan Russell vindt Coronel in gesprek met Sportnieuws.nl heel bijzonder.

"Russell heeft natuurlijk twee jaar lang Hamilton afgemaakt", begint de autocoureur. "Dat betekent dat je van goeden huize moet komen om dat te kunnen en dan komt zo'n Antonelli langs die Russell de oren wast. Ik denk dat Russell de aankomende tijd hard moet gaan trainen om die slapeloze nachten die hij anders gaat hebben goed te maken, want Antonelli laat zich van zijn beste kant zien."

'Het begint nu zijn vruchten af te werpen'

Coronel denkt ook nog even terug aan al het commentaar dat Mercedes kreeg toen ze besloten Antonelli al op 18-jarige leeftijd als opvolger van Hamilton aan te wijzen: "Mercedes heeft veel kritiek gehad toen ze Antonelli inzetten, maar het begint zijn vruchten af te werpen. Het is een harde werker, dat hoor je ook in zijn teksten. Dat hij zegt van 'we zijn er nog niet'. Ik denk dat hij meer uren in de simulator zit dan de rest van het veld."

De manier waarop het team hem begeleidt, helpt Antonelli enorm volgens Coronel: "In een warm nest kom je goed tot uiting als coureur en Antonelli is daarin gekomen. Toto Wolff (teambaas van Mercedes, red.) geeft hem steun, zijn vader en zijn engineer. Dat klopt op dit moment."