Max Verstappen reed zondag in een chaotische Grand Prix van Miami naar de vijfde plek. Dat was ondanks zijn tweede startplek toch een positief resultaat na een moeizaam begin van het jaar. Mogelijk speelde de steun voor Verstappen een rol, want er waren flink wat bekenden voor hem aanwezig in Miami. Uiteraard was vriendin Kelly Piquet één van hen.

Verstappen leek zijn hoop op een eerste podiumplek van het seizoen al snel op kunnen geven, want hij spinde al in de eerste bocht van de race en zakte ver weg. Red Bull probeerde vervolgens door een strategische zet om hem toch nog aan hoge klassering te helpen. Zij lieten hem tijdens een vroege safety car een pitstop maken en daardoor kwam Verstappen halverwege de race zelfs vooraan te liggen toen de andere rijders hun pitstop hadden gemaakt.

Uiteindelijk bleek het onmogelijk om met oudere banden iedereen achter zich te houden. Kimi Antonelli, Lando Norris, Charles Leclerc, Oscar Piastri en George Russell passeerden de Red Bull-coureur, maar doordat Leclerc in de laatste ronde nog in de fout ging, werd Verstappen alsnog vijfde.

Verstappen eindigde daardoor voor de tweede keer op die plek in Miami, want zaterdag was hij in de sprintrace ook al als vijfde over de streep gekomen. Voor een viervoudig wereldkampioen zijn twee vijfde plaatsen meestal geen fijne resultaten, maar na de dramatische start van het seizoen was het voor Verstappen wel een opsteker.

Veel steun in Miami voor Verstappen

Al met al zal hij dus met een goed gevoel terugkijken op het weekend en dat kon hij gelukkig doen met een hoop naasten van zich, want hij werd in Miami massaal gesteund. Niet alleen was zijn vriendin Kelly Piquet, met wie hij een dochter heeft, van de partij, maar ook moeder Sophie Kumpen, zus Victoria en neefjes Lio en Luka, de zoontjes van zijn zus, moedigden hem aan tijdens de race.

Piquet deelde op haar Instagram enkele bijzondere foto's vanuit het paddock. Zo poseert ze zelf in de pitbox van Verstappen met een duidelijke boodschap: 'Ik ben hier voor mijn nummer 1'. Ook ging ze samen op de foto met de andere familieleden van de F1-coureur.