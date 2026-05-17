Voor Max Verstappen eindigde zijn uitstapje naar de 24 uur van de Nürburgring uiteindelijk in een groot drama. De Nederlandse coureur was met zijn team op weg naar de zege, maar zag die door een probleem vlak voor de finish in rook opgaan. Verstappen genoot desondanks wel van het avontuur en kreeg de complimenten van vader Jos.

Verstappen leek zich zondag op te kunnen maken voor een zegetocht op de Nürburgring. Hij gaf in leidende positie het stuur vier uur voor het einde van de race aan teamgenoot Daniel Juncadella en de viervoudig F1-kampioen zou die ruim twee uur later weer in handen krijgen om de race uit te rijden. Het liep echter anders.

Verstappen heeft genoten ondanks pech

Net nadat de Spanjaard voor zijn laatste stint in de auto stapte, begon de Mercedes echter te haperen. Een probleem met de aandrijfas zorgde ervoor dat hij de pitstraat op moest zoeken en daarmee ging de hoop de zege in rook op voor Verstappen en zijn kompanen. Na drie uur reed Juncadella nog wel de pits uit om nog twee rondjes te rijden, maar dat leverde slechts de 38e plek op.

Door de technische problemen stapte Verstappen dus niet meer in de auto en hij reageerde na afloop via Instagram op het drama. "Een ongelukkig en frustrerend einde, maar dit soort dingen kunnen gebeuren. Ik heb desondanks enorm genoten van de ervaring met Jules Gounon, Lucas Auer en Daniel Juncadella. Dank aan het team en aan iedereen langs het circuit voor jullie steun."

Vader Jos onder de indruk

Ook vader Jos liet van zich horen na het vervelende einde van het avontuur van Verstappen, die na Niki Lauda pas de tweede F1-wereldkampioen had kunnen worden met een zege in de 24 uur van de Nürburgring. Hij zag dat zoon Max ontzettend veel indruk maakte op de momenten dat hij in de auto zat.

"Hij heeft laten zien dat hij van een ander niveau is, al zijn hier ook een paar andere coureurs die ook heel goed zijn", zegt hij in gesprek met De Telegraaf. "Max legt de lat nog hoger en dat heeft ook invloed op de concurrentie. Het is prachtig om te zien wat hij teweegbrengt. Maar zo eindigen is natuurlijk een domper.”

