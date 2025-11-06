Een grote schok in de Formule 1: de graven van Bruce McLaren, de voormalige Formule 1-wereldkampioen en oprichter van het McLaren-team, en andere familieleden zijn eind oktober gevandaliseerd.

Bruce McLaren is een iconische naam in de formule 1. De Nieuw-Zeelandse coureur was actief van 1958 tot 1970, en werd in 1960 wereldkampioen. Daarnaast richtte hij in 1963 zijn eigen team op: McLaren, dat tot op de dag van vandaag de nodige successen kent. Tragisch genoeg kwam hij in 1970 om het leven na een ongeluk op de racebaan.

Grafstenen gevandaliseerd

Hij werd begraven op de Waikumete Begraafplaats in West Auckland, Nieuw-Zeeland. Ook zijn andere familieleden, waaronder zijn vrouw die in 2016 overleed, vonden op die locatie hun laatste rustplaats. Eind oktober gebeurde er echter iets schandaligs: hun grafstenen werden beklad.

"Met grote ontsteltenis moeten we onze volgers informeren dat de graven van Bruce, Patty, Ruth en Pop op de Waikumete Begraafplaats in Auckland recentelijk zijn gevandaliseerd. Ze zijn bespoten met goudverf en er zijn speelgoedauto's op geplakt. We hebben geen woorden om uit te leggen waarom iemand zoiets zou doen", aldus een verklaring van de Bruce McLaren Foundation.

Herstellen van de schade

"Een zeer genereus aanbod is gedaan door The Grave Guardians, een vrijwilligersorganisatie die grafstenen restaureert, om de schade te herstellen. Daar zijn we enorm dankbaar voor. Zolang dit werk duurt, zullen de stenen bedekt zijn en niet zichtbaar zijn", besloot de verklaring van de stichting.

George Stewart-Dalzell van de Grave Guardians-vereniging was 'kapot' toen ze de schade ontdekte. "Nog voordat je er was, zag je al die goudverf op de stenen. Ik had het gevoel dat ik moest huilen... Ik was gewoon kapot. Iemand heeft blijkbaar besloten dat de graven in slechte staat waren en dacht te weten wat ze deed, dus bracht ze gelgebaseerde bleekmiddel aan op ongeveer 14 grafstenen en probeerde ze die vervolgens te schilderen", vertelde ze.

"Ze hebben keramische portretten vernield, aanzienlijke schade toegebracht aan de stenen zelf, en ik denk dat het dezelfde persoon is, want de verf is precies hetzelfde. Ik wil graag geloven dat ze dachten iets goeds te doen met de stenen. Er is een zeer wijdverbreide publieke perceptie dat grafstenen openbaar eigendom zijn", voegde Stewart-Dalzell eraan toe.