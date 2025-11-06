Een opmerkelijke gedachte bij McLaren. Grote bazen Andrea Stella en Zak Brown sluiten zeker niet uit dat Max Verstappen nog wereldkampioen gaat worden en lijken daar zelfs enigszins vrede mee te hebben. "Dan winnen we volgend jaar."

Op dit moment staat McLaren - dat de constructeurstitel al binnen heeft - er goed voor: Lando Norris leidt het wereldkampioenschap, teamgenoot Oscar Piastri staat één punt achter hem. Met nog vier raceweekenden te gaan heeft Max Verstappen (36 punten achter op Norris) een vijfde wereldtitel op rij niet meer in eigen hand. Komend weekend staat de Grand Prix van Brazilië op het programma.

Maar in de afgelopen maanden is McLaren niet meer zo dominant als in de eerste seizoenshelft en komt Verstappen juist des te beter voor de dag. Het gat was na de Grand Prix van Nederland nog 104 punten tussen de Nederlander en de WK-leider (destijds Piastri). McLaren vreest dan ook het ergste.

De strijd met Max Verstappen

In de Beyond the Grid-podcast wordt de situatie besproken. Voor teambaas Stella en McLaren-baas Brown zou het niet als falen voelen als Verstappen er tóch nog met de wereldtitel vandoor gaat.

Zo zegt Stella: "‘Als Max aan het eind van het jaar kampioen wordt, is voor ons het belangrijkste dat we kunnen zeggen dat we ons best hebben gedaan. We hebben ons best gedaan volgens de manier waarop wij racen. Als Max dit jaar wint, zeggen we: Dan winnen we volgend jaar. We gaan daar weer zijn, en we gaan er als team staan."

Vrees voor doemscenario uit 2007

Brown wil vooral benadrukken dat er binnen het team géén voorkeur is voor een van de coureurs. Veel fans hebben het idee dat Norris wordt voorgetrokken. Brown haalt er een voorbeeld uit 2007 bij, toen teamgenoten Lewis Hamilton en Fernando Alonso in een heftige strijd om het kampioenschap zaten. Zij waren zo met elkaar bezig, dat Kimi Raikkonen er dankzij één punt extra met de titel vandoor ging.

Dat wil de Amerikaanse CEO absoluut voorkomen: "Als we niet winnen, wil ik ervoor zorgen dat Max ons verslaat, niet dat wij onszelf verslaan. ‘Ik zou liever zeggen: we hebben alles gedaan wat we konden, en Max heeft ons verslagen, dan een situatie waarin we een van onze coureurs een titel afnemen, omdat we de beslissing maken dat zij niet mogen winnen."