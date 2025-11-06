Max Verstappen wil in Brazilië opnieuw punten inlopen op de concurrenten van McLaren. Zijn vader Jos neemt geen blad voor de mond als het over die renstal gaat. Hij vindt het 'apart' wat er momenteel met één van de coureurs gebeurt.

Na de Grand Prix van Nederland stond Red Bull-coureur Verstappen liefst 104 punten achter op Oscar Piastri in het wereldkampioenschap. Ondertussen is Piastri zijn WK-voorsprong kwijt aan teamgenoot Lando Norris. Voormalig F1-piloot Jos Verstappen vindt het maar wat opvallend dat de Australiër zo uit vorm is.

"Ik vind het best wel apart wat er bij McLaren gebeurt", zegt de 53-jarige Verstappen bij De Telegraaf. "Piastri zal het rijden toch niet opeens verleerd zijn? Als ik hem was, of zijn manager (Mark Webber, red.), zou ik intern toch een keer met de vuist op tafel slaan. Want nu vraagt iedereen zich af of hij de druk wel aankan. En dat is voor je eigen naam, die van Piastri in dit geval, ook niet goed."

'Daar riekt het misschien naar'

Het gaat Piastri al weken niet goed af. In Azerbeidzjan kwam hij niet over de finishstreep, in Singapore werd hij vierde, bij de GP van de Verenigde Staten eindigde hij op P5 en dat was ook zijn eindresultaat bij de afgelopen race in Mexico. Dat zijn niet de uitslagen die een coureur normaliter wereldkampioen maken.

Veel fans hebben dan ook het idee dat McLaren een duidelijke voorkeur heeft: Norris. CEO Zak Brown en teambaas Andrea Stella ontkennen dat met klem. Jos Verstappen houdt zich op de vlakte. "Daar riekt het misschien automatisch naar, maar ik heb daar geen zicht op. Maar als Piastri zijnde zou ik nu wel van me afbijten. Iedereen ging er vanuit dat hij kampioen zou worden en dat beeld is nu heel snel gedraaid."

Grand Prix van Brazilië

Komend weekend staat de Grand Prix van Brazilië op het programma, waar Verstappen het de afgelopen jaren uitstekend deed. Er zijn extra punten te verdienen, want op zaterdag wordt er een sprintrace verreden. Na het weekend in São Paulo komen er nog drie races aan dit seizoen.