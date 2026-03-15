Na afloop van de Grand Prix van China werd opnieuw duidelijk dat Max Verstappen geen fan is van de nieuwe Formule 1-reglementen. De Nederlander liet er weinig twijfel over bestaan dat hij er bepaald niet blij mee is.

Verstappen heeft opnieuw snoeiharde kritiek geuit op de nieuwe Formule 1-regels voor 2026. De viervoudig wereldkampioen ging dit keer zelfs nog een stap verder.

De Nederlandse topcoureur viel uit vanaf de zesde plaats in de Grand Prix van China door schade aan zijn Red Bull-bolide. Na de race reageerde Verstappen opnieuw op de nieuwe regels en stelde dat iedereen die ervan geniet, niets van racen begrijpt.

'Verschrikkelijk'

"Het is verschrikkelijk. Als iemand dit leuk vindt, dan snapt diegene niets van racen. Het is totaal niet leuk. Het is net alsof we Mario Kart spelen, dit is geen racen", zo stak hij af. "We accelereren langs iemand, dan is onze batterij leeg op het volgende rechte stuk en accelereren zij weer langs ons. Voor mij is dit een grap."

De Red Bull-coureur vervolgde: "Alleen Kimi of George winnen. Er is geen echt gevecht. Ze liggen ver voor. Soms hebben Ferrari een sterke start en zetten ze in het begin druk, maar na een paar ronden valt alles op zijn plek."

Verstappen maakte daarbij duidelijk dat zijn onvrede verder ging dan alleen de uitslag van de race. "Zoals ik al zei, dit heeft niets met racen te maken. Ik zou hetzelfde zeggen als ik zou winnen, want ik geef om het raceproduct. Het hangt niet af van de teleurstelling van mijn positie, want nu vecht ik nog harder. Maar voor mij is het een complete grap."

Intern aangekaart

Daarnaast gaf Verstappen aan dat hij zijn onvrede intern heeft aangekaart, al ligt het onderwerp gevoelig. "We praten hierover met de leiding, maar we moeten voorzichtig zijn met wat en hoe we zeggen. Ze begrijpen wat wij coureurs bedoelen. Ik denk dat ik namens de meeste coureurs spreek. Sommigen zouden zeggen dat het geweldig is, omdat ze winnen. Waarom zou je een voordeel opgeven als je het hebt?"

Lewis Hamilton

Niet iedereen deelt dezelfde mening als Verstappen. Zo was Ferrari-coureur Lewis Hamilton juist in zijn nopjes na de race in China. De Brit eindigde met een derde plek op het podium, en liet achteraf blijken er erg blij mee te zijn.

"Het was een gevecht van start tot finish, maar echt een van de leukste races die ik in jaren heb gereden. Elke strijd met Leclerc was top. We pushen elkaar naar hogere hoogtes en doen er alles aan om de punten te pakken voor ons team", zo schreef Hamilton onder een bericht op Instagram.