Mercedes pakte zondag de winst bij de eerste race van het nieuwe Formule 1-seizoen. George Russell was na een lange strijd met Ferrari uiteindelijk de snelste. Na afloop sprak de Brit zich openlijk uit tegen tal van zijn collega's die geen fan zijn van de nieuwe reglementen. Daar heeft Russell als winnaar minder moeite mee.

Na een spannende race, die begon met achtervolgen, kroonde Russell zich als beste bij de Grote Prijs van Australië. Het begin was met een lege accu nog lastig voor de Brit, die daardoor een lang gevecht moest aangaan met Ferrari-rijder Charles Leclerc. Na afloop van de race sprak Russell zich uit tegen alle coureurs die de nieuwe reglementen hekelen, waaronder Max Verstappen.

'Geef het een kans'

De Mercedes-coureur heeft zijn collega-rijders in de Formule 1 opgeroepen wat minder kritisch te zijn over de nieuwe ingrijpende technische regels. "Iedereen is er als de kippen bij om dingen te bekritiseren, maar je moet het een kans geven", zei de Brit van Mercedes na zijn zege in de openingsrace in Melbourne.

Russell doelde vooral op regerend wereldkampioen Lando Norris en viervoudig kampioen Verstappen, die weinig moeten hebben van de nieuwe motoren. Ze verafschuwen de batterij, die ze steeds moeten opladen door te remmen of de voet van het gaspedaal te halen. "We zijn van de beste auto's ooit naar waarschijnlijk de slechtste auto's ooit in de Formule 1 gegaan", zei Norris.

'Zo gaat het nou eenmaal'

"Als zij zouden hebben gewonnen, hadden ze vast wat anders gezegd", reageerde Russell. "Vorig jaar hadden wij dezelfde motor als McLaren en deden zij het beter. Nu heeft McLaren dezelfde motor als wij en tot nu toe hebben wij het beter gedaan. Zo gaat dat nu eenmaal in de autosport."

Max Verstappen

Verstappen sprak zich in de aanloop naar het nieuwe Formule 1-seizoen als meermaals flink uit tegen de nieuwe regels. Zo vond hij het 'Formule 1-onwaardig' en meer een soort extra versie van de Formule E. Russell is daar, logischerwijs, als winnaar dus veel minder op tegen. Ook na de race in Australië sprak de Nederlander zich weer fel uit. "We willen het beste voor de fans en de sport, dus we zijn niet zomaar kritisch. We willen dat het Formule 1 is, echte Formule 1 op steroïden. Dat was natuurlijk hier in Melbourne niet het geval", aldus Verstappen.

Voor Verstappen werd het een lange inhaalrace. Bij de kwalificatie crashte de Nederlander al na één bocht, waardoor startplek twintig het gevolg was. Uiteindelijk finishte de Red Bull-coureur op een verdienstelijke zesde plek. Volgend weekend racet het hele gezelschap in Shanghai, waar de Grote Prijs van China op het menu staat.