Op persoonlijk vlak heeft model Kelly Piquet gekozen voor Max Verstappen, de Nederlandse meervoudig F1-wereldkampioen. Maar de dochter van oud-coureur Nelson Piquet heeft nu ook op zakelijk vlak de handen ineen geslagen met een Nederlander.

Piquet is een samenwerking aangegaan met Unicosmetics, een fabrikant van make-up producten. Het merk is opgericht door de 16-jarige Sophia Zweegers. Op de site van het merk demonstreert Piquet enkele producten.

Ze is kennelijk betrokken bij de ontwiikkeling daarvan. Er staat: "Een limited-edition lippenstiftcollectie, waar snelheid en schoonheid samenkomen, gedurfd en vrouwelijk."

Snelheid en schoonheid

Ook zou de lippenstift volgens de site "snelheid en schoonheid" samenbrengen. De verdere uitleg is: "Op het snijvlak van glamour en adrenaline. Samen met Sophia Zweegers, de oprichtster van Unicosmetics, heeft ze een collectie gecreëerd die geen compromissen sluit: pure formules, intense kleuren en een finish die de hele race lang meegaat."

Sophia Zweegers

in gesprek met Talkies Magazine vertelt Zweegers meer over haar achtergrond. Ze legt uit dat het begon als hobby: texturen testen, kleuren maken. Rond haar 14e werd het serieuzer. "Ik dacht: waarom bestaat dit nog niet zoals ik het wil? Ik miste een gloss die luxe voelde, maar toch makkelijk was. Iets wat je elke dag draagt", legt ze uit.

Ze wil met haar producten niet van trend naar trend hoppen. "Ik wil geen producten maken die een seizoen populair zijn en daarna verdwijnen. Het moet iets zijn waar je na jaren nog steeds naar grijpt", vertelt Zweegers. "Vegan, dierproefvrij en dermatologisch getest zijn voor mij geen trends, het is gewoon zoals het altijd hoort."

Achtergrond

Zweegers bracht haar jeugd door in Monaco. Ze wilde een keer een speech geven voor Ted Talks en omschreef zichzelf toen zo: "Hallo, mijn naam is Sophia. Ik zit op de International School of Monaco in het tiende leerjaar. Ik ben half Nederlands en half Marokkaans. Ik spreek vloeiend drie talen: Frans, Engels en Nederlands, en ik leer momenteel Spaans op school."

Ze is de dochter van Frank Zweegers (1961), een Nederlands ondernemer en vastgoedontwikkelaar. Volgens Quote is Zweegers een van de rijkste Nederlanders.