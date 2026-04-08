Kelly Piquet is als vriendin van Max Verstappen regelmatig aanwezig bij Formule 1-races, maar dinsdag dook de Braziliiaanse plotseling op bij een ander sportevenement. Piquet hoefde daarvoor gelukkig niet ver van huis te reizen.

Verstappen en Piquet wonen al enige tijd samen in Monte Carlo en daar wordt ieder jaar ook een masterstoernooi in het tennis gehouden. Toppers als Carlos Alcaraz en Jannik Sinner zijn daar ook van de partij en zij kwamen dinsdag voor het eerst in actie bij het eerste grote graveltoernooi van het jaar. Ook Piquet dook daar op. Zij poseerde voor wat foto's en zat vervolgens ook op de tribunes.

Het is geen unicum dat Piquet het toernooi bezoekt, want dat deed ze vorig jaar ook al. Aan het evenement zijn verschillende grote merken gekoppeld. Zij nodigen vaak hun modellen uit om langs te komen en die kunnen dan ook gelijk wat partijen bekijken. Daar maakte Piquet dinsdag dus ook gebruik van.

Pasen met Verstappen

Piquet vierde voor haar bezoek aan het tennistoernooi nog de Pasen samen met Verstappen. Daarbij waren natuurlijk ook Penelope en Lily, de twee dochters van de Braziliaanse, aanwezig. Piquet kreeg Penelope tijdens een eerdere relatie met voormalig F1-coureur Daniil Kvyat.

Verstappen heeft wat extra vrije tijd doordat de races in Bahrein en Saoedi-Arabië geschrapt zijn als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Hij zou daardoor de hele mand vrij hebben, maar besloot zelf om toch te gaan racen. De viervoudig F1-kampioen doet volgende week mee aan de kwalificaties voor de 24 uur van de Nurburgring. Verstappen kondigde eerder al aan dat hij half mei sowieso aan de race mee zou doen, maar pikt nu dus ook de kwalificatie mee.

Simpele start voor Alcaraz en Sinner

Alcaraz en Sinner kenden dinsdag overigens weinig problemen tijdens hun eerste partij van het jaar op gravel. De als eerste geplaatste Spanjaard, die ook titelverdediger is, rekende overtuigend af met Sebastian Baez (6-1, 6-3) en zijn Italiaanse rivaal had geen kind aan Ugo Humbert (6-3, 6-0). Alcaraz en Sinner strijden deze week niet alleen om de eerste grote graveltitel van het jaar, maar ook om de eerste plek op de wereldranglijst.