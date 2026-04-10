Kijk naar het Red Bull van één jaar terug en het Red Bull van nu, dan lijkt het hele F1-team overhoop te zijn gegooid. Max Verstappen is zo ongeveer de enige oudgediende. Hoe lang blijft hij het team trouw?

Ook een andere grote vertrouwling van Verstappen gaat de renstal verlaten. Red Bull heeft bevestigd dat race-engineer Gianpiero Lambiase het team in 2028 aan het einde van zijn contract verlaat. De 45-jarige Italiaans-Britse toeverlaat van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen stapt na volgend seizoen over naar concurrent McLaren waar hij hoofd racing wordt.

Jos Verstappen

Lambiase werkt sinds 2016 samen met Verstappen . Het duo behaalde vier wereldtitels voor Verstappen (2021-2024) en twee wereldtitels voor het team in 2022 en 2023. Ooit zei Verstappen dat als 'GP' zou vertrekken, hij ook Red Bull zou verlaten. Vader Jos Verstappen reageert bij RaceXpress op die eerdere uitspraak van zijn zoon.

"Ik denk dat er dingen veranderd zijn", zegt Jos. "Zeker na vier kampioenschappen heb je veel met elkaar bereikt. Het is aan Max, maar ik denk dat hij gewoon doorgaat. We hebben nog anderhalf, twee jaar om met hem samen te werken. Het is een enorme kans voor hem. We begrijpen het en hebben ook gezegd: ‘dat moet je doen, met twee handen aangrijpen’. De rest is aan Red Bull om hem te vervangen."

Kans

Jos Verstappen, in de jaren 90 actief in de F1 voor onder meer Benetton, snapt wel dat GP deze kans pakt. "Het is een enorme kans voor hem. We wisten het al een tijdje. We wisten ook wanneer het ging gebeuren”."

Regels

Max Verstappen presteert in 2026 beroerd in zijn Red Bull. De regels zijn flink op de schop gegaan dit jaar. Het managen van de batterij lijkt het belangrijkste onderdeel van het totale pakket te zijn geworden en daarin blinkt Red Bull allerminst uit. Verstappen is er helder over dat hij het plezier in racen is kwijtgeraakt.

Jos zegt: "Als coureur vind ik het ook minder leuk. Af en toe ben ik aan het kijken en zet ik de televisie gewoon uit, omdat het me minder interesseert. Het is niet de Formule 1 waar de Formule 1 voor staat, waar veel gevraagd wordt van de coureur."