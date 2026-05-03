Max Verstappen is na vijf weken pauze herboren. Zo lijkt het althans in Miami. Tijdens de sprintrace op zaterdag kwam hij tot zijn beste resultaat dit seizoen (vijfde) en de reguliere kwalificatie leverde een tweede startpositie op. Die hoopt de Nederlandse coureur te verzilveren in de hoofdrace van de vervroegde GP van Miami.

Er wordt heel veel regen en onweer verwacht boven het circuit van Miami en dus heeft de organisatie besloten om de race te vervroegen van 22.00 uur Nederlandse tijd naar 19.00 uur Nederlandse tijd. Verstappen en de 21 andere coureurs moeten dus veel eerder dan gepland op het asfalt klaarstaan om aan de race te beginnen. Verstappen heeft alleen Kimi Antonelli van Mercedes voor zich op de grid. De Italiaan is de WK-leider.

De GP van Miami betekent de terugkeer van de Formule 1 na vijf lange en gebeurtenisvolle weken. Door de onrust in het Midden-Oosten werden de GP's van Bahrein en Saoedi-Arabië gecanceld en werd er niet geracet. Daardoor konden de teams en coureurs werken aan de auto's. De eerste drie races van het seizoen hadden namelijk veel vraagtekens, uitroeptekens en gevloek opgeleverd.

Concurrentie laat Verstappen achter

Verstappen liep voorop met zijn kritiek op de Red Bull Racing-auto én de regels die sinds dit seizoen gelden. Hij en zijn team bleken niet opgewassen tegen de nieuwe regels en de viervoudig wereldkampioen zag met lede ogen aan hoe de concurrentie bij hem wegreed. Mercedes en Ferrari domineerden in Australië, China en Japan, terwijl ook McLaren met regerend wereldkampioen Lando Norris steeds beter begon te lopen.

Tot in Miami dus, waarin Verstappen herboren lijkt. In de sprintrace finishte hij als vijfde en pakte hij vier broodnodige punten in de strijd om het kampioenschap. In de kwalificatie reed hij verrassend naar de tweede tijd en moet hij alleen Antonelli voor zich dulden. Teamgenoot Isack Hadjar werd gediskwalificeerd door een fout aan de auto. Hulp kan hij dus, zeker in het begin, niet verwachten.

Teleurstellend seizoen

In 'normale' races werd Verstappen dit seizoen zesde in Melbourne en achtste in Japan. In China finishte hij niet eens na problemen met zijn auto. Zijn totaal van zestien punten, inclusief de sprintpunten in Miami, leverde hem een negende positie in de WK-stand op. Pierre Gasly en Oliver Bearman staan maar net boven hem.