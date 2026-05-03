Isack Hadjar moet zondagavond tijdens de Grand Prix van Miami achteraan starten. De Fransman zou eigenlijk plaatsnemen op plek negen van de startgrid, maar een technische fout aan zijn auto gooit roet in het eten.

De teamgenoot van Max Verstappen werd gediskwalificeerd na de kwalificatie vanwege een technische fout aan zijn auto. Een klein gedeelte van de vloerplaten aan de linker- en rechterzijde van zijn auto stak iets te ver uit.

"We hebben een fout gemaakt en we respecteren de beslissing van de stewards", zei teambaas Laurent Mekies via Red Bull. "Er was geen sprake van een beoogd prestatievoordeel, noch is er door deze fout enig voordeel behaald. We zullen van dit incident leren en onze processen evalueren om te begrijpen hoe dit heeft kunnen gebeuren, en om stappen te ondernemen die ervoor zorgen dat dit niet opnieuw kan voorkomen."

Blije Verstappen

Hadjar kwalificeerde zaterdag als negende tijdens de kwalificatie van de GP van Miami. Ook Verstappen deed het goed. De Nederlander was een van de weinigen die zich verbeterde tijdens de allerlaatste ronde van de kwalificatie en daarmee kwam hij op de eerste startrij terecht. Verstappen moest pole aan WK-leider Kimi Antonelli laten.

Doordat Verstappen goed kwalificeerde, kon hij weer eens lachen aan het einde van een race. Dit seizoen is nog niet het leukste seizoen geweest voor Verstappen, die de nieuwe regels in de Formule 1 hekelt. Met enkele aanpassingen daarvan is het iets beter geworden en kwalificeerde Verstappen dus gelijk als tweede in de Verenigde Staten.

De Grand Prix van Miami zou eigenlijk om 22.00 uur Nederlandse tijd beginnen, maar door het verwachte noodweer is de start flink vervroegd. Nu moeten de coureurs om 19.00 uur aan de bak.