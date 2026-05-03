Max Verstappen moet zondag eerder aan de bak bij de Grand Prix van Miami. De organisatie heeft vanwege de weersverwachtingen besloten om de start van de race flink te vervroegen.

De vierde race van het Formule 1-seizoen begint zondag drie uur eerder dan gepland vanwege de weersverwachtingen. De race zal om 13.00 uur (lokale tijd) beginnen, in Nederland is het dan 19.00 uur. Rond de oorspronkelijke starttijd wordt extreem weer verwacht, waaronder zware onweersbuien. Voor de Nederlandse fans is het een kleine meevaller, want zij hoeven nu dus niet tot heel laat op te blijven.

Het besluit werd genomen na overleg door de lokale organisatie en de autosportfederatie FIA. "Dit besluit is genomen om zo min mogelijk verstoring van de race te garanderen en om het grootst mogelijke tijdsvenster te creëren om de Grand Prix onder de beste omstandigheden te voltooien en de veiligheid van coureurs, fans, teams en personeel voorop te stellen", aldus de organisatoren in een verklaring.

Verstappen mengt zich eindelijk weer vooraan

Verstappen start zondag op de eerste rij, nadat hij de tweede tijd behaalde tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Miami. De Italiaanse WK-leider Kimi Antonelli van Mercedes start op poleposition. Dat was een welkome opsteker voor Verstappen, want in de eerste drie races van het seizoen kwam hij er totaal niet aan te pas. Ook was hij erg kritisch op de nieuwe reglementen.

Voor het raceweekend in Miami werden er door de Formule 1 wat kleine wijzigingen gedaan aan die nieuwe regels en voor Verstappen lijken die een klein beetje te helpen. Hij werd al vijfde in de sprintrace, zijn beste uitslag van het hele seizoen, en streed in de kwalificatie voor de hoofdrace vervolgens dus ook volop mee.

Het is echter de vraag hoe de Red Bull het doet in een lange race, zoals die zondag wordt verreden. Met Charles Leclerc, Lando Norris, George Russell, Lewis Hamilton en Oscar Piastri heeft Verstappen tenslotte nog genoeg gevaarlijke rivalen achter hem staan op de startopstelling.