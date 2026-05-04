Max Verstappen heeft uren na de GP van Miami alsnog straf gekregen van de stewards. De Nederlandse coureur van Red Bull Racing kende door een chaotische start een bijzondere race, maar daar kwam voor hem nog een staartje aan. De FIA kondigde tijdens de race een onderzoek aan naar een mogelijk foutieve actie van de Nederlander en deed vlak voor middernacht Nederlandse tijd uitspraak.

Verstappen zou bij het verlaten van de pitstraat de witte lijn hebben overschreden en naar dat incident deed de FIA onderzoek. Vaak doet de internationale race-unie al tijdens de race uitspraak over verkeerde acties, maar in dit geval van Verstappen niet. De Nederlander van Red Bull Racing moest na de race uren wachten en praten voordat hij de uitslag kreeg. Die las: 'pit exit incident'. vijf seconden tijdstraf, die bovenop zijn eindtijd komt.

Banden kapot door fouten

Verstappen was na de start de allereerste coureur die de pitstraat inreed voor een bandenwissel. Dat was nodig ook, want de als tweede gestarte topcoureur maakte in de openingsronde een zeldzame fout. Hij verremde zich en hielp daarmee zijn banden aan gort. Zeker toen een bocht later zijn auto ineens verkeerd om op de baan stond. Verstappen spinde en verpestte zijn toch al aangevroten banden nog meer.

Door een crash van teamgenoot Isack Hadjar een aantal ronden later kwam er een safety car op de baan en kon Verstappen zonder veel tijdverlies naar binnen om zijn kapotte banden te wisselen en er verse harde onder te laten zetten. Maar bij het weer verlaten van de pitstraat maakte hij volgens de stewards een fout door de lijn te toucheren bij het terugkeren op het circuit.

Geen gevolgen

Voor Verstappen levert de straf wonderwel geen consequenties op, want de enige concurrent die binnen vijf seconden eindigde van hem kreeg een nog veel grotere straf. Ferrari-coureur Charles Leclerc kreeg twintig seconden aan zijn broek omdat hij met zijn beschadigde auto meerdere keren bochten afsneed en daar voordeel uit haalde. Op de streep werd hij geklopt door Verstappen en pakte de Nederlander P5 van hem af.

Omdat de uiteindelijke nummer zes nog verder wegzakte achter Verstappen door zijn straf, blijft er niemand over achter de Nederlander die kan profiteren van de straf. Lewis Hamilton en Franco Colapinto schuiven door het wegzakken van Leclerc wel een plekje op, maar komen niet over de gestrafte Verstappen heen. Coureurs hebben de mogelijkheid om tegen de uitspraken in beroep te gaan. Of Verstappen dat wil of doet, is niet bekend.