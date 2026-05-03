Voor Charles Leclerc moet de gifbeker helemaal leeg na de GP van Miami. De coureur van Ferrari zag een goede klassering op de streep in rook opgaan na een fout van zichzelf en kreeg tot overmaat van ramp uren na de race ook nog eens een mega straf aan zijn broek.

Leclerc was na afloop van de race al goed ziek van zijn laatste ronde in Miami. Hij maakte een fout, spinde en raakte de muur. Hij reed toen in vierde positie, maar kon die eindklassering definitief vergeten toen zijn auto schade bleek te hebben. Niet zó veel dat hij de race moest staken, maar wel genoeg om een straf te krijgen voor het doorrijden met een beschadigde auto en daarbij ook nog eens meerdere stukken van het circuit afsnijden.

De Monegask van Ferrari zag op de streep Max Verstappen hem nog passeren en P5 afpakken. Met een zesde positie moest hij het in eerste instantie doen, maar dat werd later nog veel slechter. Zelf zei hij al dat hij zichzelf de schuld gaf en dat het een domme fout was die hem een betere klassering kostte, maar de stewards wilden hem op het kamertje hebben om een mega straf uit te delen.

'Geen geldige reden'

Leclerc heeft namelijk twintig seconden tijdstraf aan zijn broek gekregen voor het 'meerdere keren verlaten van de baan zonder geldige reden', staat te lezen in het rapport van de stewards. 'De auto kon geen fatsoenlijke bochten naar rechts meer maken en door dat probleem was de auto genoodzaakt om diverse bochten en chicanen af te snijden. Daar pakte hij een voordeel mee, want het technische mankement was geen reden om dat te doen."

Had de FIA besloten om de straf tijdens de race al uit te spreken, dan had hij een drive through penalty gekregen. Leclerc had dan met zijn Ferrari door de pitstraat moeten rijden voor straf, wat hem ook twintig seconden had gekost. Maar omdat de uitspraak pas na de race volgde, wordt er simpelweg twintig seconden bovenop zijn eindtijd geteld en duikelt hij van P6 naar P8, achter Lewis Hamilton en Franco Colapinto, die allebei opschuiven.

Straf Verstappen

Verstappen kreeg laat in de Nederlandse avond ook nog straf. De Nederlander ging bij het verlaten van de pitstraat tijdens een safety car over de witte lijn waar dat niet is toegestaan en kreeg daar een straf van vijf seconden voor. Omdat Leclerc twintig seconden extra kreeg, blijft de vijfde plaats van Verstappen staan.