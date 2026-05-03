Max Verstappen is weer terug in de strijd om de beste plekken in de Formule 1. Na een plotselinge pauze van vijf weken was de herboren Nederlander in Miami lang op jacht naar zijn eerste podiumplek van het seizoen, maar verloor hij die met tien rondjes voor het einde uit het zicht. Na een chaotische race eindigde Verstappen op plek vijf, zijn beste resultaat van 2026. Zelfs een straf maakte daar geen verandering in.

Er werd heel veel regen en onweer verwacht boven het circuit van Miami en dus besloot de organisatie om de race te vervroegen van 22.00 uur Nederlandse tijd naar 19.00 uur Nederlandse tijd. Verstappen en WK-leider Kimi Antonelli verremden zich meteen bij de eerste bocht toen de vervroegde start geweest was. Charles Leclerc profiteerde en Verstappen verloor zijn mooie positie door een spin.

In het vervolg kreeg Verstappen hulp van zijn crashende teamgenoot Isack Hadjar. De Fransman, die gediskwalificeerd werd na een fout in zijn auto, raakte de muur en veroorzaakte na zijn pitstraat-start een safety car. Een welkom moment voor Verstappen, die daardoor gratis van banden kon wisselen en zijn zeldzame fout kon herstellen. Hadjar lag er echter wel uit, net als Liam Lawson, Pierre Gasly en Nico Hülkenberg.

Safety car

Verstappen keerde na de safety car en pitstop terug op een zestiende positie en slokte de ene na de andere auto voor hem op. Binnen no-time reed hij virtueel in de punten voor de WK-stand en zag hij problemen bij de concurrenten, waardoor hij richting het virtuele podium kon racen. Voorin bepaalden Antonelli en Lando Norris het tempo en vochten zij onderling om de winst. Die ging uiteindelijk naar de Mercedes-coureur en WK-leider uit Italië.

Mogelijke straf voor Verstappen

Tijdens zijn inhaalrace kwam de FIA echter met een opmerkelijk bericht: Verstappen zou bij het verlaten van de pitstraat de witte lijn hebben overschreden en dat is niet toegestaan. Maar pas ná de race werd daar door het F1-bestuur een beslissing over genomen. Omdat hij zich er tijdens de race niet druk over hoefde te maken, leverde dat spektakel op het circuit op.

De viervoudig wereldkampioen reed lang virtueel op zijn eerste podiumfinish van het seizoen, maar omdat zijn harde banden meer dan veertig ronden oud waren, kon hij in de slotfase geen hoofd bieden aan Charles Leclerc en Oscar Piastri, die hem op versere banden voorbij gingen. Daardoor zakte hij van P3 naar P5 en moest hij die positie tot de laatste ronde ook weer verdedigen op George Russell.

Vlak voor de finish naar P5

Het lukte hem niet om de Brit achter zich te houden na een zinderend gevecht en leek dus genoegen te moeten nemen met een zesde plek. Maar door een spin in de laatste ronde van Charles Leclerc kon de Nederlander vlak voor de finish nog om de Monegask heen voor P5. De beide coureurs kregen uren later straf, maar Leclerc een hele heftige waardoor hij niet kon profiteren van de straf voor Verstappen en de Nederlander zijn vijfde plek behield.

Tijdens de sprintrace in Miami werd Verstappen zaterdag ook al vijfde. Dat was zijn beste klassering tot dan toe, na een zesde en achtste plaats in Australië en Japan. In China finishte hij niet eens door problemen met zijn auto.