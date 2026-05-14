Max Verstappen heeft in zijn loopbaan al heel veel meegemaakt, maar toch beleefde hij donderdagavond een unicum. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 kwam in de tweede kwalificatiesessie voor de 24 Uur van de Nürburgring eindelijk in actie in het donker en deed dat ook nog eens in vreselijke omstandigheden.

Verstappen doet zaterdag met teamgenoten Lucas Auer, Dani Juncadella en Jules Gounon mee aan de lange race in Duitsland en zal dan dus ook in het donker moeten rijden. Daar heeft hij in de Formule 1 natuurlijk wel wat ervaring mee, maar dat is niet de vergelijking met hoe het er op de Nürburgring aan toegaat. Daar staan namelijk geen grote lampen langs de baan en moeten de coureurs het enkel doen met het licht van de eigen auto.

Het is dus fijn om al wat ervaring op te hebben gedaan op de baan in het donker en dat had eigenlijk al vorige maand moeten gebeuren. Verstappen kon toen echter niet 's avonds rijden op het circuit doordat de sessie werd stilgelegd door een fataal ongeluk.

Unicum voor Verstappen op kletsnatte baan

De Nederlandse coureur kreeg donderdag een nieuwe kans en deze keer kwam hij wel in actie in het donker. Dat duurde wel erg lang, want de tweede kwalificatiesessie begon om 20.00 uur en pas 2,5 uur later kwam Verstappen eindelijk de baan op nadat eerst zijn teamgenoten hun rondjes hadden gereden.

Verstappen kon dus voor de eerste keer rijden in het donker op de Nürburgring en daarbij kreeg hij te maken met nog een extreme omstandigheid. Het had namelijk flink geregend en dus was de baan zeiknat toen Verstappen eindelijk in actie kon komen.

De Nederlander kreeg daarbij de volledige aandacht van de regie, want de camera vanaf het moment dat hij pitstraat verliet tot hij over de start/finishlijn kwam. Verstappen ging na het volgende rondje alweer naar binnen en kwam dus niet heel lang in actie, maar deed wel de nodige ervaring op.

Snelste tijd niet verbeterd

Verstappen had in de middag nog de snelste rondetijd neergezet namens zijn team en zijn tijd werd door de omstandigheden in de avond ook niet verbeterd. Juncadella was namens zijn team 's avonds het snelste met een tijd van 9.34.713, maar die tijd was wel meer dan een minuut langzamer dan Verstappen uren eerder had gereden.

Verstappen komt vrijdag weer in actie op het circuit tijdens de derde kwalificatiesessie. Daar wordt pas echt bepaald op welke plek welke auto in de race mag starten. De race begint zaterdag om 15.00 uur en finisht precies een dag later.

