Kelly Piquet moet haar geliefde deze week ook weer in een weekend zonder Formule 1 missen. Max Verstappen gaat zaterdag namelijk van start in de 24 uur van Nürburgring. Op Instagram geniet ze nog even na van het samenzijn van het gezin.

Verstappen en Piquet hebben beiden een drukke carrière en zijn vaak op reis. Maar de afgelopen weken trokken ze veel samen op en beleefden ze een paar mooie mijlpalen. Zo vierde hun dochter Lily eind april haar eerste verjaardag.

Vervolgens keerde Verstappen terug in de Formule 1. Het wereldkampioenschap lag even stil vanwege de afgelaste races van Saoedi-Arabië en Bahrein. Hij ging niet alleen naar het raceweekend in Miami. Zijn vriendin Piquet was erbij, net als zijn zus Victoria met haar zoons Luka en Lio en zijn moeder Sophie Kumpen. De Red Bull-coureur werd vijfde in de Grand Prix.

Vakantie

Daarna had Verstappen nog een week vrij en daar maakte hij met zijn gezin goed gebruik van. Ze genoten van een zonnige vakantie. De Braziliaanse nam donderdag op Instagram afscheid van de bestemming. "Dag prachtig eiland", schrijft ze vanuit het vliegtuig. "Tot heel snel."

Vervolgens plaatst ze ook een foto samen met Verstappen en dochter Lily. De liefde spat ervan af. "De beste dagen", blikt Piquet terug.

24 uur van Nürburgring

Inmiddels heeft Verstappen zijn gezin weer ingeruild voor een auto. Hij komt dit weekend in actie in de GT3 tijdens de 24 uur van Nürburgring. Donderdag rondde hij de kwalificatietrainingen succesvol af en zaterdag wordt de startopstelling bepaald tijdens de Top Qualifiers. Om 15.00 uur gaat de race van start.

Formule 1

Volgend weekend wordt de Formule 1 weer hervat in Canada. Verstappen staat op dit moment zevende in het klassement. Mercedes-coureur Kimi Antonelli gaat aan kop, gevolgd door zijn teamgenoot George Russell.

