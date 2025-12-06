De laatste kwalificatie van het Formule 1-wereldkampioenschap heeft voor veel emotie gezorgd. Max Verstappen was in het cruciale weekend dolblij met pole position, maar Ferrari-coureur Lewis Hamilton zag een dramatische afloop in Q1. Na afloop is hij razend.

Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton eindigde slechts als zestiende in het eerste deel van de kwalificatie in Abu Dhabi en wist dus niet door te stoten naar de volgende ronde. Eerder op zaterdag ging het al mis voor de coureur. Hij crashte in de laatste vrije training.

Woede en razernij

"Op dit moment heb ik geen woorden om mijn gevoelens te beschrijven", zei de Brit na afloop. Hij strandde slechts op 8 duizendsten van een seconde in Q1. "Ik heb een ondragelijke hoeveelheid woede en razernij opgebouwd. Er is niet veel meer over te zeggen."

Hamilton is bezig aan de slechtste periode uit zijn imposante carrière. De laatste vier kwalificaties kwam hij telkens niet door het eerste deel.

Zijn crash in de vrije training op zaterdag was extra pijnlijk, omdat de 37-jarige wel vertrouwen had in zijn Ferrari. "We hebben veel veranderingen aan de auto aangebracht en hij reed vandaag echt geweldig", zei hij bij BBC. Maar vanwege problemen met demping verloor hij zijn wagen.

WK-stand

In het klassement staat zijn totaal dit jaar op 152 punten. Daarmee staat Hamilton teleurstellend zesde in de WK-stand. De Brit speelt dan ook geen rol van betekenis in de zinderende titelstrijd met Verstappen, Lando Norris en Oscar Piastri. Hamiltons landgenoot Norris heeft met 408 punten de beste papieren. Dat zijn er 12 meer dan Verstappen en 14 meer dan Piastri.

Verstappen start zondag vanaf pole position. Norris begint op P2 en zijn McLaren-teamgenoot zit daar een plekje achter. De Grand Prix wordt om 14.00 uur (Nederlandse tijd) verreden.