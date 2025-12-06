Max Verstappen liet bij de kwalificatie voor de allesbeslissende Grand Prix van Abu Dhabi zien waarom hij de beste coureur ter wereld was. Hij stuurde zijn Red Bull naar een waanzinnige pole position. Daarbij kreeg hij hulp van een goede vriend, die nog een factuurtje zal sturen.

Opvallend was dat Verstappen in het tweede deel van de kwalificatie zijn nieuwe sets softs links liet liggen. In plaats daarvan liet hij gebruikte banden met de rode wang onder zijn RB21 schroeven. Desondanks kwam Verstappen Q2 zonder problemen door. Een bosje bloemen daarvoor kan naar Alonso, die Verstappen een tow gaf.

'Ik zal hem de factuur sturen'

Vlak voor bocht 9 profiteerde Verstappen van Alonso die voor hem reed. Bij Viaplay kreeg de 44-jarige Spanjaard de vraag of hij dat bewust deed. "Ja", reageerde hij resoluut. "Hij gaf me er eentje in Q1 en in de vrije trainingen, waar ik hem er ook een paar gaf. Je bouwt daar wat krediet op voor de kwalificatie", lachte hij.

Toen de verslaggever opmerkte dat het Verstappen hielp omdat hij zo banden spaarde voor Q3, reageerde Alonso op hilarische wijze: "Ik zal hem de factuur sturen."

Verstappen blij met hulp

Laten verscheen Verstappen voor de camera. "Dat soort dingen helpen net wat meer mee", vertelde de Nederlander over het vriendelijke gebaar van Alonso. "Voor mij was het belangrijk om met twee nieuwe sets banden in Q3 te komen. Ik wist dat die twee rondjes heel belangrijk waren, dus ik kon het niet veroorloven om grote fouten te maken. Die rondjes waren goed genoeg, dus dan voel jij jezelf natuurlijk ook beter."

Ook in Q3 kreeg Verstappen een slipstream, dit keer van teamgenoot Yuki Tsunoda. "Ik dacht bij mezelf: als ik nu pole pak, gaat iedereen weer zeiken over die slipstream. Dus we moeten net nog wat harder gaan", sprak Verstappen met een grote grijns. Uiteindelijk verbeterde hij in de tweede run, waarin hij geen hulp kreeg. "Ik wist dat in de laatste sector als alles goed uitkwam, ik ook nog wat tijd kon vinden. Zo kwam het ook uit."

Boete voor Alonso

Alonso zou het factuurtje van Verstappen goed kunnen gebruiken. Eerder tijdens het raceweekend werd hij net als teamgenoot Lance Stroll van Aston Martin beboet.