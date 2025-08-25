De Formule 1 keert komend weekend terug van een zomervakantie van een aantal weken en niet op de minste locatie: 'ons eigen' circuit in Zandvoort is gastheer voor de vijftiende race van het seizoen. Maar Max Verstappen en zijn concurrenten staan voor een onzekere situatie voor de GP van Nederland.

Aan de Hollandse kust kan het verkeren, zo ook komend weekend. Het weer tussen de duinen belooft onvoorspelbaar te worden, meldt Weeronline aan het begin van de raceweek. 'Gedurende het hele weekend passeren buien, maar de timing van deze buien is nog erg onzeker. De temperatuur ligt een stuk lager dan begin deze week, rond zo'n 20 graden. Ook de wind neemt toe in kracht en waait soms vrij krachtig uit het zuidwesten', voorspelt de weersite vijf dagen voor de eerste vrije training op het Nederlandse circuit.

Fris voor toeschouwers en winderig voor coureurs

'De temperatuur daalt in de tweede helft van de week namelijk geleidelijk en tijdens het raceweekend is het nog maar zo’n 20 graden. Daarbij neemt de wind in kracht toe en vooral in de kustgebieden, dus ook in Zandvoort, kan het soms stevig doorwaaien. Hierdoor kan het voor de toeschouwers nog wel wat frisser aanvoelen en ook de coureurs zouden wel last kunnen krijgen van een vrij krachtige zuidwestenwind.'

'Zaterdag de natste dag'

'Naast het koelere weer wordt het richting het weekend ook een stuk wisselvalliger. Een zuidwestelijke stroming brengt regelmatig gebieden met buien naar ons land. Ook tijdens het raceweekend zal het dus geregeld tot een bui komen en soms kan het tijdens deze buien ook flink doorregenen. Naar verwachting wordt zaterdag de natste dag op het circuit. Het is echter lastig om ver van tevoren te zeggen wanneer de buien precies zullen passeren. Tussen de buien door is ook af en toe de zon te zien', sluit Weeronline de voorlopige voorspelling af. Later in de week wordt meer duidelijkheid verwacht over de precieze omstandigheden.

Voorlaatste keer Zandvoort

Het raceweekend in Zandvoort is de voorlaatste keer. Na de editie van 2026 verdwijnt de iconische Formule 1-race weer van de kalender. Er staat dan geen Nederlandse race meer op de kalender en dus ook geen 'thuisrace' voor Verstappen. De viervoudig wereldkampioen zal dit jaar vermoedelijk geen vijfde titel aan zijn palmares kunnen toevoegen, maar hoopt op Circuit Zandvoort zijn hondstrouwe fans wel weer te kunnen belonen met een overwinning of in ieder geval een mooi weekend.