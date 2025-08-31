Max Verstappen is na een lekkere zomervakantie deze week weer in zijn Formule 1-auto gestapt. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing maakt zich op voor zijn thuisrace op Zandvoort. De Nederlander reed roerige trainingen, maar plaatste zich alsnog op de derde plek bij de kwalificatie. Lees hier op welke tijd je moet inschakelen om Verstappen in actie te zien tijdens de Grand Prix van Nederland.

Het is een feestelijk weekend op het Circuit Zandvoort. Naast de Formule 1-onderdelen staan ook de Porsche Supercup en de F1 Academy op het programma. Ondertussen zijn er het hele weekend door artiesten als Mental Theo, Snelle, Kraantje Pappie en Snollebollekes om het publiek te vermaken.

Maar het racegeweld is natuurlijk het belangrijkste, en dan met name de Formule 1. Voor alle fans die geen kaartje hebben, is er nog een heel goede optie over: inschakelen op Viaplay. Verstappen liet op zijn eigen Instagram al weten dat het voor de Nederlandse fans mogelijk is om de grand prix gratis te zien op Viaplay TV.

Onvoorspelbaar weer

De coureurs waren op donderdag al druk in de weer met de mediadag op Zandvoort, vanaf vrijdag reden zij in de auto over het iconische circuit. De eerste vrije trainingen waren roerig. Meerdere crashes zorgden voor rode vlaggen en Verstappen kwam daardoor niet lekker uit de verf. Zaterdag begint met de laatste vrije training, gevolgd voor de hele belangrijke kwalificatie. Zondag is de race. Het weer wordt onstuimig boven Zandvoort, met vooral veel wind. Verstappen hoopt dat dat in zijn voordeel kan werken.

De Nederlander kan normaal gesproken goed omgaan met regenachtige omstandigheden. Zo'n extra voordeeltje heeft hij wel nodig, aangezien de Red Bull zeker niet de snelste auto op de baan is. McLaren is veruit de snelste en Verstappen heeft ook steeds meer moeite om Ferrari en Mercedes bij te houden. De viervoudig wereldkampioen kwalificeerde zich uiteindelijk als derde voor de race, achter de twee McLarens.

Tijden GP Nederland F1

Zondag

15.00 uur - 17.00 uur: race

WK-stand

Verstappen (187 punten) staat derde in de WK-stand, op geruime afstand van de McLaren-coureurs. Oscar Piastri (284 punten) gaat de tweede seizoenshelft in als leider van het klassement, gevolgd op negen punten door collega Lando Norris. Mercedes-coureur George Russell zit Verstappen op de hielen, met maar 15 punten achterstand op de Nederlander.