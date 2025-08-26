Het is komend weekend tijd voor de Grand Prix van Nederland. Een thuisrace voor Max Verstappen, die de steun hard nodig heeft. Alleen een enorme teleurstelling ligt op de loer. Volgens de organisatie verloopt de kaartverkoop stroef.

Met name voor aanstaande vrijdag, met de eerste twee vrije trainingen, zijn nog veel kaarten beschikbaar. De zondag en mogelijk ook de zaterdag verkopen de komende dagen nog wel uit, verwacht een woordvoerder.

"De eerste jaren was het zeker eerder uitverkocht dan nu. We moeten er meer voor doen om kaarten te verkopen", laat de woordvoerder van de Dutch Grand Prix weten. De eerste drie edities sinds de terugkeer in 2021 waren met ruim 300.000 bezoekers telkens uitverkocht.

Meest populaire vrijdag van de kalender

Vorig jaar bleef de teller al steken op ruim 275.000 mensen. Dat kwam vooral door een slechter bezochte vrijdag. In de jaren daarvoor slaagde supermarktketen Jumbo er met voordeligere kaarten in om ook veel fans naar die minst populaire dag te trekken, maar die samenwerking stopte in 2024. Volgens de Dutch Grand Prix blijft de vrijdag in Zandvoort vergeleken met races elders wel de meest populaire op de Formule 1-kalender.

De organisatie weet verder niet waar de lagere belangstelling door komt. Via advertenties en andere promotieacties hoopt de Dutch GP de komende dagen nog zoveel mogelijk kaarten te verkopen.

Eerdere edities

De Formule 1-race in Zandvoort is toe aan de vijfde achtereenvolgende editie. Mogelijk hebben de meeste geïnteresseerden de afgelopen jaren al hun kans gepakt om het evenement te bezoeken. Volgens de organisatie trok de Dutch Grand Prix sinds 2021 ruim 1 miljoen bezoekers.

Volgend jaar is voorlopig de laatste Formule 1-race in Zandvoort. Dan verwacht de woordvoerder dat de tribunes "sowieso ramvol" zullen zijn. De editie van dit jaar begint vrijdag met de vrije trainingen. Donderdag zijn de coureurs al op het circuit voor persconferenties.

Verstappen in Zandvoort

Van de vier races die werden verreden sinds de terugkeer van Zandvoort op de F1-kalender won Verstappen er drie. De vorige editie ging naar Lando Norris. Jim Clark heeft het record qua zeges op zak met vier (1963, 1964, 1965 en 1967). Verstappen heeft dus nog twee edities om het record te evenaren of verbreken. Daarbij kan hij alle steun gebruiken, gezien de superioriteit van McLaren.