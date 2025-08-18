Langzamerhand komt de GP van Zandvoort eraan. Inmiddels is bekend welke artiesten we daar mogen aanschouwen. Henk Poort zal dit jaar het volkslied zingen voorafgaand aan de Grote Prijs van Nederland. Daarnaast verzorgen Yves Berendse, Outsiders en Gerard Joling eind deze maand optredens tijdens het Formule 1-weekend in Zandvoort, zo meldt het ANP.

De 69-jarige Poort wordt bij de uitvoering van het Wilhelmus begeleid door een orkest van twintig violisten. Samen brengen zij, volgens de organisatie, een kwartier voor de start 'een klassieke en indringende uitvoering' van het volkslied ten gehore.

"Het Wilhelmus zingen op de grid van de Dutch Grand Prix is een eerbetoon aan ons land, onze cultuur en de bijzondere band die Nederland met de Formule 1 heeft", aldus Poort in een verklaring. "Ik kan me niets mooiers voorstellen dan daar als artiest onderdeel van te zijn."

Gerard Joling

Met zijn optreden treedt Poort in de voetsporen van Duncan Laurence, André Rieu, Floor Jansen en Davina Michelle, die in voorgaande jaren het volkslied verzorgden. Na het Wilhelmus trapt Joling de zogenoemde Pre-Race Show af. "Voor zo’n enorm publiek optreden is altijd bijzonder, maar dit is van een ander niveau", zegt de zanger. "De energie van de fans en de sfeer op de grid in mijn eigen land bezorgen me kippenvel."

Daarna neemt Outsiders het stokje over en voorziet de nummers van Joling van een 'energieke beat'. De dj draait door tot de startlichten op de grid uitgaan en de race van begin gaat.

Tot slot

Aan het slot van de show leidt Yves Berendse, geboren en getogen in Zandvoort, de vlaggenactie waarbij de tribunes rood, wit en blauw kleuren. Tegelijkertijd wordt een enorm fandoek van 100 meter breed en 27 meter hoog uitgerold, als bedankje van de organisatie aan alle fans in het oranje.

"Voor mij voelt dit echt als thuiskomen, maar dan met de hele wereld op bezoek", vertelt de Terug In De Tijd-zanger. “Hier mijn muziek brengen, te midden van de vlaggen en dat enorme fandoek, is voor mij een droom die uitkomt."

Het raceweekend vindt plaats van 29 tot en met 31 augustus. De race zelf staat gepland op zondag 31 augustus om 15:00 uur.