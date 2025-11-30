Max Verstappen zit nog altijd in de titelstrijd en dat mag toch wel bijzonder genoemd worden. De buitenlandse media zijn na de winst van de Nederlander in Qatar lovend over zijn prestaties en zien dat McLaren het wel heel spannend maakt.

Marc Priestley werkte in het verleden als monteur in de Formule 1 en was nu te gast bij BBC Radio 5 Sports Extra. "Je kan Verstappen gewoon nooit afschrijven. Dit was een race waarin hij minder snelheid had dan de McLarens." Dat concludeerde ook L'Equipe. "Verstappen profiteert optimaal van fouten McLaren, ondanks dat hij minder snel was dan Piastri."

Het Italiaanse Gazetta dello Sport richt de focus stiekem al op volgende week, als Verstappen, Piastri en Norris gaan strijden om de wereldtitel in Abu Dhabi. "Door de zege van Verstappen maakt hij weer kans op de wereldtitel. De winst ging naar een perfecte Verstappen, in elke fase van de race. Hij kan nu lachen terwijl hij ziet dat de kans op de wereldtitel weer stijgt." BILD denkt er hetzelfde over. "Verstappen zorgt ervoor dat de titelstrijd uitgesteld wordt. McLaren gokt in Qatar en verpest de eerste kans op de titel voor Norris."

Fouten McLaren

Verder wordt er door de buitenlandse media vooral gekeken naar de fouten van McLaren. Zij lieten beide coureurs op de baan, terwijl de rest van het veld de pits in dook tijdens de safety car. Sky Sports staat dicht op de Britse renstal en spreekt van een 'trauma' bij de mannen in het oranje. "Na de race kunnen wij normaal snel spreken met Andrea Stella of Zak Brown. Ze zijn 'shell-shocked' hier bij McLaren. Ze weten niet wat ze moeten zeggen en zijn de garage in gegaan. Pas na het podium zullen ze interviews doen. Ze willen het begrijpen en daarna pas uitleg geven."

Apotheose

De titelstrijd in de Formule 1 komt volgende week zondag tot een hoogtepunt in Abu Dhabi. Met nog drie kandidaten belooft het een ontzettend spannende race te worden. Verstappen weet hoe het is om tijdens de laatste race van het seizoen de wereldtitel te pakken, terwijl Norris en Piastri nog niet eerder de titel pakten.