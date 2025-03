WK-stand Formule 1: Max Verstappen begint seizoen met tweede plaats, Lando Norris beëindigt bizarre reeks van wereldkampioen

Max Verstappen kroonde zich vorig jaar voor de vierde keer op rij tot wereldkampioen. De Nederlander moest alles uit de kast halen om Lando Norris voor te blijven in het kampioenschap. Dit seizoen gaat Verstappen wederom de strijd aan met het team van McLaren dat de constructeurstitel verdedigt. Lando Norris schreef de Grand Prix van Australië op zijn naam en gaat aan de leiding in het coureurskampioenschap. Lees hier alles over de stand in de Formule 1.

In een knotsgekke openingsrace viel de een na de andere coureur uit. Nog voor de Grand Prix van start kon gaan met Isack Hadjar de eerste uitvaller al een feit. Norris kon in tegenstelling tot zijn teamgenoot Oscar Piastri wél het hoofd koel houden. De Britse coureur van McLaren kreeg in de slotfase Verstappen in de nek, maar kwam niet meer in de problemen.

Max Verstappen moet na bizarre slotfase zege aan rivaal Lando Norris laten in natte Grand Prix van Australië Het lange wachten is eindelijk voorbij. In Melbourne is het nieuwe Formule 1-seizoen van start gegaan. Lando Norris heeft de Grand Prix van Australië op zijn naam geschreven, terwijl Max Verstappen genoegen moest nemen met de tweede plaats. De regerend wereldkampioen zag door een slippertje zijn concurrenten wegrijden, maar kon uiteindelijk gretig gebruik maken van de natte omstandigheden.

Lando Norris de grote winnaar van het openingsweekend

Met Norris en Piastri aan de leiding leek het McLaren-duo af te steven op een imponerende één-twee. Maar de coureurs van de Britse renstal gingen van de baan, waarna Piastri de grote verliezer was. Norris kon zijn weg vervolgen en schreef de openingsrace op zijn naam. Daarmee is de Brit direct de eerste leider in het coureurskampioenschap.

Verstappen presteerde beter dan verwacht in Melbourne, maar ziet een indrukwekkende reeks eindigen. Hij had maar liefst 1029 dagen op rij de leiding in het WK, maar door de overwinning van Norris komt daar nu een einde aan. Lance Stroll behaalde een geweldige zesde plaats voor Aston Martin, terwijl Nico Hülkenberg zevende werd en meteen punten scoorde voor Stake F1. Charles Leclerc, Piastri en Lewis Hamilton verzamelden de overige punten.

Chaos bij openingsrace Formule 1: zes crashes en grote fout bij McLaren in Grand Prix Australië De race in Australië kende een chaotisch begin, waarin naast de crash van Isack Hadjar ook Carlos Sainz en Jack Doohan hun kansen al in de eerste ronde zagen verdampen. Beide coureurs verloren in de openingsronde de controle over de auto op het spekgladde circuit. Dat zorgde uiteindelijk ook voor problemen bij Mc Laren.

WK-stand Formule 1 na Grand Prix van Australië

Coureur Punten Team Lando Norris 25 McLaren Max Verstappen 18 Red Bull Racing George Russel 15 Mercedes Kimi Antonelli 12 Mercedes Alexander Albon 10 Williams Lance Stroll 8 Aston Martin Nico Hulkenberg 6 Sauber Charles Leclerc 4 Ferrari Oscar Piastri 2 McLaren Lewis Hamilton 1 Ferrari Pierre Gasly 0 Alpine Yuki Tsunoda 0 Racing Bulls Esteban Ocon 0 Haas Oliver Bearman 0 Haas Liam Lawson 0 Red Bull Racing Gabriel Bortoleto 0 Sauber Fernando Alonso 0 Aston Martin Carlos Sainz 0 Williams Jack Doohan 0 Alpine Isack Hadjar 0 Racing Bulls

Constructeurstitel

McLaren leek lange tijd op weg naar een perfect weekend in Melbourne, met het behalen van het maximale aantal punten. Maar in de laatste fase van de Grand Prix van Australië ging het mis voor het team. Zowel Norris als Piastri eindigden in het grind, maar alleen Norris kon zonder problemen verder. Dankzij de uitvalbeurt van de thuisrijder liep McLaren alsnog veel punten mis. Desondanks gaat het team aan de leiding, samen met Mercedes, dat dankzij de sterke optredens van George Russell en Kimi Antonelli een indrukwekkend aantal punten heeft verzameld.