Max Verstappen heeft zondag de Grand Prix van Qatar gewonnen. Een sterke start en een goede strategische keuze in het begin van de race maakten het verschil in Lusail. Daarmee is de strijd op de wereldtitel nog niet beslist en komt de druk volledig bij Lando Norris en Oscar Piastri te liggen richting de laatste race van het jaar.

Door de zege wordt het enorm spannend in Abu Dhabi. Verstappen begon met 25 punten achterstand op Lando Norris aan de race, maar na de 57 rondes in Qatar is het verschil nog maar twaalf punten. Oscar Piastri werd tweede, waardoor ook hij inliep op zijn teamgenoot. Carlos Sainz pakte een knappe derde plek, terwijl Norris vierde werd.

Andere tactiek helpt Verstappen

De start was fantastisch van Verstappen. In het kielzog van polesitter Oscar Piastri was de Nederlander goed weg. Al voor bocht één was hij voorbij aan Lando Norris, die als tweede gestart was.

In ronde zeven werd er weer een verschil gemaakt door Verstappen. De wereldkampioen in de Red Bull ging naar binnen achter de safety car, daar waar de McLarens op de baan bleven. Dat bleek een goede keuze van Verstappen, want hierdoor kreeg hij de controle in de race. Dat had mede te maken met de verplichte pitstops deze race.

De banden krijgen het in Lusail zwaar te verduren en om te voorkomen dat er te lang doorgereden wordt op de banden en dat deze het ineens begeven, heeft bandenleverancier Pirelli de FIA genoodzaakt om deze restricties door te voeren. De Grand Prix van Qatar duurde 57 rondes en aangezie elke set banden maximaal 25 rondjes gebruikt mocht worden, moesten er minstens twee pitstops gemaakt worden.

Verstappen kreeg daardoor 25 seconden cadeau en die klap kwamen Piastri en Norris niet meer te boven. Piastri eindigde nog wel als tweede, maar WK-leider Norris viel zelfs buiten het podium. Hij verloor tijd door een eigen fout en belandde na zijn tweede pitstop achter Sainz en Mercedes-coureur Kimi Antonelli. Norris wist de Italiaan nog te passeren, maar de Spanjaard bleek een brug te ver.

Zinderende climax op komst in Abu Dhabi

Het Formule 1-seizoen komt volgende week tot een geweldig apotheose. In Abu Dhabi zal Verstappen, die Piastri passeert in de WK-stand, een verschil van twaalf punten goed moeten maken op Norris. De Brit heeft daardoor aan een podiumplek genoeg om de titel te pakken. Als Verstappen wint en Norris buiten het podium eindigt dan is de Ñederlander alsnog voor de vijfde keer wereldkampioen. Ook Piastri maakt kans, maar hij moet dan wel winnen en dan mag Norris niet in de top-5 eindigen.