Max Verstappen kon ruim een week geleden eindelijk weer eens een sportief succesje vieren met zijn eerste podiumplek van het seizoen. Dat was echter niet het eerste feestje van 2026 voor de Formule 1-coureur, want even daarvoor was zijn dochter Lily voor het eerst jarig. Daar krijgt vriendin Kelly Piquet nog altijd geen genoeg van.

Verstappen en Piquet zijn al enkele jaren samen, maar sinds vorig jaar zijn ze ook de trotse ouders van dochter Lily. Voor de Braziliaanse was dat haar tweede dochter, maar Verstappen werd toen voor het eerst vader. Hij mocht onlangs dus ook voor het eerst de verjaardag van zijn kind vieren, want Lily werd eind april 1.

Dat moest uiteraard gevierd worden en het koppel pakte flink uit. Rond de verjaardag deelde Piquet al allerlei berichten op sociale media met foto's van het feest. Inmiddels zijn we ruim een maand verder, maar nog altijd krijgt de Braziliaanse geen genoeg van de eerste verjaardag van haar jongste kind.

'Laat de tijd wat langzamer gaan'

Op Instagram geniet ze met een reeks foto's nog een keer na van het verjaardagspartijtje. "Een paar weken geleden vierden we de eerste verjaardag van onze lieve Lily in een bijzondere setting. Onze dochter zien groeien is één van de gelukkigste dingen in het leven. Laat de tijd alsjeblieft wat langzamer gaan", schrijft Piquet bij het bericht.

Uit de post blijkt ook dat Piquet en Verstappen niet zelf de aankleding van het hele feest hebben verzorgd. Het model bedankt namelijk een aantal bedrijven die dat voor hun rekening hebben genomen.

GP van Monaco

Waar Verstappen het grootste deel van de tijd ver van huis moet reizen om te racen, is dat komende week een keertje anders. Hij en Piquet wonen samen in Monte Carlo en dat is dit weekend de locatie van de volgende race. Op vrijdag zal Verstappen voor het eerst in zijn Red Bull door de straten van het prinsendom scheuren tijdens de vrije trainingen. De kwalificatie is op zaterdag en de race op zondag.

Verstappen zal hopen de stijgende lijn daar door te kunnen trekken. In Canada kon hij zich eindelijk voorin mengen. Verstappen werd achter WK-leider Kimi Antonelli en Lewis Hamilton derde en pakte daarmee zijn eerste podiumplek van 2026. Wel had hij daarbij het geluk dat Mercedes-coureur George Russell en regerend wereldkampioen Lando Norris door technische problemen uitvielen.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover