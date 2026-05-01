Het heeft een maand geduurd, maar zondag staat er dan eindelijk weer een echte Formule 1-race op de planning. Na de gedwonden pauze gaan Max Verstappen en het hele circus in Miami te racen. Na een aantal vroege races leek het voor de Nederlandse fans een latertje te worden, maar door verwacht noodweer valt dat mee. Check hier het tijdschema van de GP van Miami.

De Formule 1 lag een maand lang stil, vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor konden de geplande races in Bahrein en Saoedie-Arabië niet door gaan en hadden de coureurs en teams een gedwongen maand pauze. Maar het lange wachten werd dit weekend dan eindelijk beloond.

Voor Max Verstappen lijkt die pauze goed te hebben uitgepakt. Door de kleine regelaanwijzingen, en de tijd die Red Bull heeft gehad om aan de auto te sleutelen, lijkt het erop dat Verstappen weer vooraan mee kan strijden. Zelf sprak hij na zijn tweede tijd in de kwalificatie uit dat er 'licht aan het einde van de tunnel is'.

Tijden GP Miami

Vrijdag 1 mei

Vrije training: 18.00 uur - 19.30 uur

Kwalificatie sprintrace: 22.30 uur - 23.30 uur



Zaterdag 2 mei

Sprintrace: 18.00 uur - 19.00 uur

Kwalificatie: 22.00 uur - 23.00 uur



Zondag 3 mei

Race: 19.00 uur - 21.00 uur*



*De race zou eigenlijk om 22.00 uur Nederlandse tijd beginnen, maar door de extreme weersverwachtingen is besloten de start met drie uur te vervroegen.

Moeizaam seizoen

Verstappen is tot nog toe bezig aan een zeer moeizaam seizoen, vooral door de tegenvallende Red Bull-bolide. Bij de seizoensopener in Australië eindigde hij als zesde. Maar in China ging het helemaal mis en kwam hij niet meer over de finish. Bij de laatste race in Japan eindigde de Nederlandse coureur uit Hasselt op de achtste plek.

De verwachting was dan ook dat de renstallen van Mercedes, McLaren en Ferrari met elkaar zouden gaan strijden om de winst en de rest van het podium, maar Verstappen liet in de sprinrace en de kwalificatie zien dat er weldegelijke rekening met hem gehouden moet worden. De eerste drie races van het seizoen werden gewonnen door Mercedes en dus zijn zij de favoriet, al werd hun dominantie doorbroken door Lando Norris in de sprintrace. Vorig jaar won Oscar Piastri, de teamgenoot van Norris, in Miami en werd Verstappen vierde.