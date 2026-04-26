In navolging van zijn zoon Max is ook Jos Verstappen de afgelopen tijd veel te vinden buiten de Formule 1. Zo deed de coureur zondag mee aan een rallywedstrijd in België. Dat ging echter compleet mis, want hij kwam tot een harde crash. Enige tijd later komt Verstappen senior met een hoopvolle update over de schade aan zijn lichaam.

De zondag stond voor Jos Verstappen volledig in het teken van de Rallye de Wallonie. Een Belgische rallyrace in de buurt van de stad Namen. Daar had hij dit weekend nog alle tijd voor, daar er geen Formule 1-race is. Dat circus begint volgende week weer vanuit Miami. Maar het had weinig gescheeld of Verstappen had de verrichtingen van zijn zoon niet kunnen bekijken.

Zware crash

Tijdens de beroemde rally in Franstalig België ging het behoorlijk mis voor Verstappen, en zijn teamgenoot Jasper Vermeulen. Zij vlogen namelijk vrij hard uit de bocht. Foto's laten zien dat de schade aan de auto aanzienlijk is. Gelukkig lijkt er lichamelijk niet al te veel aan de hand te zijn met de twee coureurs, die een update geven via Facebook.

Engagé au rallye de Wallonie en Belgique, Jos Verstappen est violemment sorti de la route ce matin. Heureusement, le Néerlandais et son copilote Jasper Vermeulen vont bien pic.twitter.com/0UxZUNBpNC — Rallye Sport (@RallyeSport) April 26, 2026

"Het was erg stoffig en er lag grind. Ik denk dat we iets te hard de bocht in gingen", meent Verstappen in een interview op Facebook. De beelden wezen inderdaad uit dat hij met te hoge snelheid een bocht aanvloog, waarna de auto crashte. "We raakten een paal. Door die paal zwiepten we in de rondte en landden we op de kop."

'Veilige auto's'

Uiteindelijk hebben beide mannen, in tegenstelling tot hun totaal verwoeste auto, niet al te veel last van het ongeluk. Dat komt volgens Verstappen vooral door de zeer betrouwbare bolides, waarin er wordt gereden. "Het allerbelangrijkste is dat Jasper en ik veilig uit de auto zijn gekomen. Het was een grote klapper, maar we zitten in veilige auto's, dat blijkt weer."

De in Red Bull-stickers gehulde Skoda-auto kon na de klapper niet meer verder. Daarmee zat de zondag er voor Verstappen en zijn team dus ook al snel op. En dan terwijl de verwachtingen na de race op zaterdag nog hoog waren. Toen eindigde de coureurs op een knappe derde plek. Zoon Max waarschuwde zijn vader eerder al voor de risico's bij het rallyrijden.