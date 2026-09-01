Het contrast tussen de GP van Nederland van twee weken geleden en die van GP van Italië van komend weekend kon bijna niet groter. Waar er op Circuit Zandvoort moeilijk ingehaald kon worden, is dat op Monza wel anders. Max Verstappen wil revanche na zijn uitvalbeurt en kan dat uitstekend doen op het iconische circuit in Noord-Italië. Check hier de tijden voor het Formule 1-weekend.

Juist omdat er zoveel ingehaald kan worden, neemt WK-leider Kimi Antonelli voor eigen publiek een straf voor lief. De Mercedes-coureur, die dit seizoen domineert in de Formule 1, gaat helemaal achteraan starten. Zijn team gaat de auto dusdanig veel aanpassen en van nieuwe onderdelen voorzien, dat Antonelli de straf incasseert. Hem wacht een inhaalrace en dat kan dus uitstekend op Monza.

Van sprint naar regulier

Nadat in Zandvoort nog een sprintweekend werd gehouden, keert de organisatie in Italië terug naar een regulier raceweekend. Dat betekent drie vrije trainingen, een kwalificatie en de hoofdrace op zondag. Van 4 tot en met 6 september kunnen de fans hun geluk op, want het circuit leent zich uitermate tot inhalen. Dat belooft een race om van te smullen.

Tijdschema GP van Italië op circuit Monza

Vrijdag 4 september



12.30 uur: vrije training 1

16.00 uur: vrije training 2



Zaterdag 5 september



12.30 uur: vrije training 3

16.00 uur: kwalificatie



Zondag 6 september



15.00 uur: hoofdrace

Max Verstappen kreeg in de week voorafgaand aan Monza te horen wie zijn vertrekkende engineer Gianpiero Lambiase gaat vervangen aan het einde van het seizoen. Tom McCullough komt over van Aston Martin en wordt de rechterhand van de Nederlandse coureur. Op Monza is het nog onzeker wie de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull Racing wordt. Isack Hadjar heeft nog altijd geen groen licht gekregen om weer te racen na zijn polsblessure. Als de Fransman net als Zandvoort deze race laat lopen, vervangt Liam Lawson hem weer en stapt Yuki Tsunoda in de Racing Bulls van Lawson.