Charles Leclerc heeft zichzelf hard aangepakt na een pijnlijke fout tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje. De Ferrari-coureur leek op weg naar een sterke zaterdag in Barcelona, maar crashte hard in Q3 en veroorzaakte daarmee een rode vlag. Zijn kwalificatie zat er direct op.

Leclerc verloor de controle over zijn auto en belandde stevig in de muur. De klap was zo hard dat de bandenstapel moest worden gecontroleerd. De Ferrari-coureur stapte zelf uit, maar moest wel mee met de medische staf voor een check. Lichamelijk leek de schade mee te vallen, maar mentaal zat de fout hem direct hoog. "Ik ben oké", zei Leclerc na afloop. "Los van het feit dat ik me schaam om hier voor de camera te staan na opnieuw een 'wat als'-moment."

Nieuwe teleurstelling

Ferrari maakte op het Circuit de Barcelona-Catalunya een betere indruk dan de afgelopen weken. Ook Leclerc voelde zich goed in de auto en leek kans te maken op een mooie startpositie voor de race. Juist daarom kwam de fout extra hard aan bij de Monegask, die na afloop geen excuses zocht.

"Vorige week was het: wat als we dat probleem niet hadden gehad. Dit weekend is het: wat als ik die fout niet had gemaakt", zei de Ferrari-coureur. "Ik schaam me dat ik het niet allemaal bij elkaar heb kunnen brengen, terwijl het tot dat moment juist zo'n positief weekend was."

Leclerc houdt hoop voor race

De rode vlag kwam ook voor andere coureurs op een slecht moment. Alleen Max Verstappen en Oscar Piastri hadden op dat moment al een tijd staan. Na de hervatting ging George Russell er uiteindelijk met pole position vandoor. Lewis Hamilton werd tweede, terwijl Verstappen genoegen moest nemen met de vijfde startplek.

Ondanks de crash benadrukte Leclerc dat het gevoel in de auto goed is. Dat biedt hoop voor de race van zondag, al overheerst vooral de frustratie over de gemiste kans op een betere startplek. "Het gevoel met de auto is terug en ik blijf optimistisch voor morgen", vertelde hij. "Maar ik had hoger op de grid moeten staan. Dat is niet gelukt door mijn eigen fout."

Stevige boodschap aan fans

Juist dat maakte de teleurstelling bij Leclerc zo groot. De snelheid was er, het vertrouwen was terug, maar door zijn eigen fout kon hij dat niet omzetten in een goede startpositie. Daardoor dacht hij niet alleen aan zichzelf, maar ook aan de mensen die hem en Ferrari blijven steunen. "Ik schaam me omdat ik zoveel mensen teleurstel die ons steunen", zei Leclerc. "Het moet moeilijk zijn om achter mij te blijven staan."

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