Max Verstappen eindigde zondag als vijfde tijdens de Grand Prix van Miami onder toeziend oog van Luis Suárez. De topvoetballer, die al een poosje bij Inter Miami speelt, besloot een kijkje te nemen bij de race in de stad waar hij woonachtig is en gaf een interview af in het Nederlands.

Samen met zijn vrouw en jeugdliefde Sofie Balbi, verscheen Suarez bij de Grand Prix van Miami. Een verslaggever van ViaPlay stond live verslag te doen op het moment dat de voetballer, die tussen 2007 en 2011 bij Ajax speelde, voorbij kwam lopen. "Alles goed?", vroeg de verslaggever de Uruguayaan, waarna hij antwoordde: "Ja, goed. Met jou?".

Het was de eerste keer dat Suárez een Grand Prix bezocht. Zo maakte hij duidelijk met de woorden: "Het is de first time voor mij. Ik ben zo blij." Vervolgens vraagt de verslaggever hem of hij het duel tussen Ajax en PSV gezien heeft. "Vandaag?", vraagt Suárez, waarna de supporter hem verteld dat het duel een dag eerder plaatsvond. "Ik niet gezien. Ik ging spelen gisteren", lacht de aanvaller vervolgens.

Goed Nederlands

De verslaggever van ViaPlay verbaast zich erover dat Suárez zich nog verstaanbaar kan maken in het Nederlands. Het is immers vijftien jaar geleden dat de Uruguayaan in Nederland speelde. Na zijn seizoenen in de Eredivisie bij FC Groningen en Ajax, vertrok de aanvaller naar Liverpool, waar hij destijds samenspeelde met onder anderen Dirk Kuijt.

Na ruim drie jaar in Liverpool, verkaste Suárez naar Barcelona. FC Barcelona nam de spits voor ruim tachtig miljoen euro over van de Engelse topclub. Het zou echter even duren voordat hij zijn debuut kon maken wegens een lange schorsing. De spits werd geschorst vanwege een berucht bijtincident tijdend het WK van 2014, waar hij de Italiaanse verdediger Giorgio Chiellini in diens schouder beet. Dat hield de spits vier maanden aan de kant. Suázez heeft regelmatig de wens uitgesproken om ooit terug te keren naar Ajax, maar speelt vooralsnog bij Inter Miami met onder anderen Lionel Messi.