Het incident in de Leagues Cup-finale heeft voor Luis Suárez een flinke nasleep gekregen. Na de 3-0 nederlaag tegen Seattle Sounders verloor de spits van Inter Miami zijn rust: hij greep een speler bij de nek en spuugde vervolgens richting een staflid van de tegenstander. Daarvoor kreeg hij al een zware schorsing in het bekertoernooi, maar ook de Amerikaanse competitie laat het er niet bij zitten.

De MLS besloot deze week om Suárez ook voor drie competitieduels te schorsen. Daarmee mist de 38-jarige spits niet alleen opnieuw Seattle Sounders, maar ook de ontmoetingen met Charlotte FC en D.C. United. Eerder kreeg hij al zes duels straf in de Leagues Cup, waardoor zijn totale schorsing inmiddels op negen wedstrijden staat.

Ook teamgenoten worden gestraft

Het bizarre incident vond plaats tijdens een massale vechtpartij na het laatste fluitsignaal. De Amerikaanse bond benadrukte destijds al dat het zich 'het recht voorbehoudt' om de speler verder te bestraffen en dat is nu gebeurd.

Ook Suarez' voormalige teamgenoot bij Barcelona, Sergio Busquets, kreeg een schorsing van twee wedstrijden, en een andere Inter-speler, Tomas Aviles, mist drie duels. Steven Lenhart, een lid van de technische staf van Seattle, kreeg een schorsing van vijf wedstrijden, zo meldt persbureau AFP.

Veelbesproken acties Suárez

Suarez heeft tijdens zijn carrière al meerdere keren te maken gehad met disciplinaire maatregelen. In het verleden werd hij gestraft voor het tonen van zijn middelvinger en het bijten van de Italiaanse verdediger Giorgio Chiellini en de Servische verdediger Branislav Ivanovic. In de Nederlandse Eredivisie zette hij ooit zijn tanden in de nek van PSV'er Otman Bakkal.

De Uruguayaan kreeg destijds een schorsing van liefst zeven wedstrijden. Na het bijtincident als speler van Liverpool met Ivanovic ging Suárez door het stof. "Het zijn momenten van frustratie en het wordt eens tijd dat ik het leer te controleren", vertelde de aanvaller in 2013. Dat lijkt niet helemaal gelukt.

Suárez maakt weer excuses

Ook na zijn wangedrag in de Leagues Cup maakte Suárez excuses. De collega van voetballegende Lionel Messi zei: "Het was een moment van spanning en frustratie, maar dat rechtvaardigt mijn reactie niet. Ik heb een fout gemaakt en bied mijn oprechte excuses aan."

Terwijl Suárez negatief het nieuws haalde, stond zijn ploeggenoot Lionel Messi juist in het middelpunt van de aandacht in Argentinië. De 38-jarige sterspeler kreeg in Buenos Aires een emotioneel afscheid van 80.000 uitzinnige fans bij zijn vermoedelijk laatste thuiswedstrijd voor de nationale ploeg.