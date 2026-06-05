In 2025 werd coureur Joey Mawson ervan beschuldigd dat hij een verpleegster van Formule 1-legende Michael Schumacher in diens huis zou hebben verkracht. Vrijdag was de uitspraak in de zaak. Die pakte goed uit voor Mawson: de 30-jarige Australiër is onschuldig bevonden. Voor de verpleegster was het oordeel een zware klap.

Het incident waarvan Mawson werd verdacht, vond plaats in het Zwitserse Gland. Daar staat het huis van de familie Schumacher, waar de F1-legende sinds zijn skiongeluk eind 2013 geleden ligt.

"Het is bekend dat Mawson bevriend was met Schumachers zoon, Mick", schreef The Sun. In die hoedanigheid verbleef hij in 2019 in het grote huis en zo leerde hij ook een van de verpleegsters van Schumacher kennen.

Bewusteloos

Mawson zou de verpleegster tot twee keer toe hebben verkracht, terwijl ze bewusteloos was na een cocktailparty. De Australische coureur ontkent deze aantijgingen. Hij bepleitte dat de seksuele handelingen met de verpleegster gebeurden met wederzijdse toestemming en hij liet weten dat de twee al een keer gezoend hadden in een nachtclub in het Zwitserse Geneve.

Toch lieten meerdere getuigen weten dat de verpleegster het feest bewusteloos verliet en de coureur haar twee keer verkracht heeft terwijl ze niet bij bewustzijn was.

Onvoldoende bewijs

Vrijdag deed een Zwitserse rechtbank een uitspraak in de zaak. De rechter oordeelt dat er "onvoldoende bewijsmateriaal" is om Mawson schuldig te bevinden. Zijn advocaat Luc Vaney zegt tegen BILD: "Dit is het juiste besluit. Nu kan hij zich weer richten op zijn toekomst. Zijn naam is gezuiverd."

The Sun schrijft dat de verpleegster in tranen de rechtbank verliet. Daarna kwam dit statement naar buiten: "Ik voel me verschrikkelijk. Eerst ben ik aangevallen, daarna ben ik ontslagen en nu zegt de rechtbank in feite dat ik een leugenaar ben. Ik ben door een hel gegaan in de afgelopen zes jaar."

Zorg voor Michael Schumacher

Tijdens de zitting lag de nadruk opvallend vaak op de intensieve zorg die dagelijks nodig zou zijn voor het Duitse race-icoon. "Het is een extreem veeleisende baan, zowel fysiek als emotioneel", zei de advocaat van de verpleegster over het werk binnen het huishouden van Schumacher. Volgens hem vraagt de situatie rondom de oud-coureur enorm veel van het personeel.

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