Het sprookjeshuwelijk van Ralf Schumacher (50) en zijn veertien jaar jongere man Etienne Bousquet-Cassagne (36) is een heet onderwerp in Duitsland. De voormalig Formule 1-coureur en broer van racelegende Michael trad afgelopen weekend in de Franse badplaats Saint-Tropez in het huwelijksbootje en dat wordt breed uitgemeten in de pers. Hoewel de details tot 6 juni geheim zijn, is er wel vast een 'sneak-peek' naar buiten gebracht.

Het Duitse Sky en WOW TV hebben namelijk de exclusieve rechten van het uitzenden van de bruiloft van afgelopen weekend, die volgens geruchten liefst drie dagen duurde. Op 6 juni komt de laatste van vier afleveringen van de documentaire online en daarin komt het hele feest uitgebreid voorbij. Om de fans lekker te maken, is er een eerste foto van het stel gedeeld.

Eerste foto

Allebei gestoken in een blauw maatpak met lichtblauwe stropdassen poseren ze voor een foto voor Sky Deutschland. Ze reposten de foto allebei op hun sociale media. Verder is er vooralsnog niks gelekt van het sprookjeshuwelijk van de twee mannen. Daarvoor is het dus wachten op de laatste uitzending van de docuserie ‘Ralf en Étienne: Wij zeggen ‘ja’.

Schumachers ex-vrouw Cora, met wie hij dertien jaar getrouwd was en zoon David kreeg, reageerde ook het huwelijk en dat mag bijzonder genoemd worden. Zelf heeft ze al jaren geen contact meer met Ralf en haar kind, nadat ze door een diep dal ging toen de ex-coureur in 2024 bekendmaakte op mannen te vallen. Ze verbrandde na dat pijnlijke nieuws zelfs haar trouwjurk van hun bruiloft in 2001, maar was nu bijzonder aardig over de nieuwe liefde van haar ex.

"Ze zeggen altijd: ware liefde vindt een weg. In sommige gevallen duurt het gewoon wat langer voordat iedereen op de renbaan echt weet welke kant de race opgaat. Ik wens jullie het allerbeste voor jullie huwelijk", zei ze in een boodschap aan haar ex Ralf en zijn nieuwe man Etienne via tabloid Bild.

Ralf Schumacher reed tussen 1997 en 2007 tien jaar rond in de Formule 1, maar werd lang niet zo goed als zijn broer Michael, die zeven keer wereldkampioen werd. Toch was de carrière van Ralf ook niet onverdienstelijk. Hij won zes races en stond 27 keer op een podium.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover