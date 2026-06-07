Max Verstappen kende in Monaco een weekend om heel snel te vergeten. Al bij de start ging het mis en daardoor zat na een ronde zijn race er al op. Andere topcoureurs pakten wel flink punten. Check hier de nieuwe WK-stand in de Formule 1.

Met een zesde plek in Australië begon Verstappen nog 'aardig' aan het Formule 1-seizoen, dat in het teken staat van nieuwe regels en auto's. De elektrische batterijen zijn een hoofdpijndossier voor de Nederlander, want zijn auto wilde totaal niet. Tijdens de GP van China reed Verstappen wel weer in de punten, maar viel hij vlak voor de finish uit, tot zijn grote frustratie. Twee weken later in Japan was het net zo frustrerend. Na een pauze van vijf weken werd de Nederlander vijfde in Miami.

Dat was toen zijn beste resultaat van het seizoen, maar de Nederlander overtrof die prestatie op 24 mei tijdens de GP van Canada. Daar boekte hij zijn eerste podium van dit seizoen. Het lachen verging hem dit weekend echter in Monaco. Al bij de start kwam hij niet weg, waarna zijn race al afgelopen was voordat het eigenlijk echt begon.

Mercedes en Ferrari domineren

Een ding is duidelijk dit seizoen: Mercedes is heer en meester in de openingsfase van het seizoen. George Russell won de eerste race en eindigde achter ploeggenoot Kimi Antonelli in China. In Japan pakte de jonge Italiaan zijn tweede racezege en daarmee ook de leiding in de WK-stand. Inmiddels is hij vijf races op rij de beste en daardoor staat hij ook met afstand bovenaan in de WK-stand.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover