Estavana Polman afgetroefd door ploeggenote, Nederlandse handbalster reageert heel sportief

Het seizoen van Estavana Polman bij Rapid Bucuresti zit erop. Bij de handbalsters overheerst het gevoel dat ze het 'beter hadden kunnen doen', maar desondanks is één van de speelsters van Rapid Bucuresti in de prijzen gevallen.

Een teamgenoot van Polman heeft de prijs gewonnen voor beste buitenlandse speelster in de Roemeense competitie. Het gaat om de Angolese Albertina Kassoma, die het nieuws trots op Instagram deelt. Daarbij plaatst ze ook een foto met haar Nederlandse teamgenote, die Polman vervolgens weer in haar eigen story zet.

De 28-jarige Kassoma schrijft: 'Eindelijk het seizoen afgerond. Met het gevoel dat we het beter hadden kunnen doen, maar ook dankbaar voor elke fase die ik heb doorgemaakt om hier te komen. Want God weet alles, en voor alles is er een doel.'

Bijzondere prijs

Vervolgens richt ze zich op de prijs die ze in ontvangst heeft mogen nemen. 'En ik maak van de gelegenheid gebruik om hier ook te schrijven dat ik de award heb gewonnen voor 'beste buitenlandse speler van Roemenië'. Tot volgend seizoen!' Ze sluit af met een paar hashtags om aan te geven dat het nu tijd is voor een welverdiende vakantie.

Rapid Bucuresti, normaal gesproken kanshebber op de titel in Roemenië, eindigde dit seizoen als vijfde. Stadsgenoot CSM (uit Boekarest) pakte overtuigend de titel. CSM was ook de club dat Rapid in de achtste finales van de Champions League uitschakelde. Een ronde later werd de Roemeense kampioen nipt uitgeschakeld door Esbjerg, de Deense club waar Polman negen jaar voor uitkwam.

Afscheid

Als Polman blijft, is ze de enige overgebleven Nederlander van Rapid Bucuresti. Keepster Rinka Duijndam verlaat de club namelijk. Zij kende een pechseizoen, waarin ze er maandenlang uit lag wegens een operatie. "Iedereen die het Rapid-shirt gedragen heeft, blijft voor altijd in het hart", schreef de Roemeense club op Facebook.