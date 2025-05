Tophandbalster Estavana Polman ziet einde komen aan bijzondere tijd met landgenote

Voor Estavana Polman en Rinka Duijndam zit het handbalseizoen er na afgelopen weekend op, maar dat betekent ook dat er een einde komt aan een bijzondere periode voor het Nederlandse duo van Rapid Bucuresti. Voor de keepster was het namelijk haar allerlaatste duel voor de Roemeense club.

Polman speelt al sinds het najaar van 2022 voor de club uit de Roemeense hoofdstad en ze kreeg vorig jaar na de Olympische Spelen gezelschap van Duijndam. Ze kwam over van het Hongaarse Györi, waar ze in 2024 nog de Champions League mee won.

Afscheid

Een groot succes werd het avontuur van Duijndam in Roemenië niet. Rapid beleefde een moeizaam seizoen waarin het geen prijs wist te pakken en in de competitie eindigde het slechts op de vijfde plaats. De keepster kreeg tijdens het seizoen te maken met blessureleed en lag er door een operatie maandenlang uit.

Duijndam keerde vorig maand weer terug, maar moest afgelopen zondag alweer afscheid nemen van Rapid. Ze speelde samen met zes andere ploeggenoten namelijk haar laatste wedstrijd en werd na de zege tegen CSM Slatina dan ook in het zonnetje gezet: de afzwaaiende speelsters kregen allemaal een bosje bloemen. "Iedereen die het Rapid shirt gedragen heeft, blijft voor altijd in het hart", schreef de Roemeense club op Facebook.

Einde aan bijzondere tijd met Polman

Door het afscheid van Duijndam komt er dus ook een einde aan haar gezamenlijke periode met Polman in Boekarest. De twee kenden elkaar natuurlijk al heel goed, want ze speelden op het moment dat de keepster tekende in Roemenië al jarenlang samen in het Nederlands team.

Samen beleefden ze in 2019 het absolute hoogtepunt door Oranje voor het eerst aan de wereldtitel te helpen. Het duo hoopte vorig jaar tijdens de Olympische Spelen ook een medaille te pakken, maar die missie mislukte. Oranje strandde in de kwartfinales tegen Denemarken en ging dus met lege handen naar huis.

Project Polman

Polman maakte eerder deze week bekend dat ze een groot avontuur in de Verenigde Staten aangaat. De speelster wordt ambassadrice van een initiatief om handbal in dat land op de kaart te zetten. De sport is daar namelijk niet heel populair en het is de bedoeling dat daar in 2028 verandering in is gekomen. In dat jaar worden de Olympische Spelen in Los Angeles gehouden.