De Nederlandse vrouwen wonnen maandag in een schitterend duel met 26-23 van regerend kampioen Frankrijk op het WK. In een spannende slotfase trok Oranje de voorsprong in Rotterdam over de streep. Dat was te danken aan de felle steun van het publiek, maar ook aan een hele slimme actie van oudgediende Estavana Polman.

Polman zwaait na dit WK af bij Oranje en hoewel ze nog altijd één van de grote namen van de Nederlandse ploeg is, is haar rol op dit toernooi een stuk minder groot dan in de afgelopen jaren. Ze doet er echter alles aan om haar interlandloopbaan op de mooist mogelijke manier af te sluiten. Dat liet ze in de slotfase tegen Frankrijk ook weer zien.

Nederland had al negen jaar niet meer van de Franse vrouwen gewonnen, maar leek dat in de allerlaatste groepswedstrijd in Ahoy wel te gaan doen. Met nog vier minuten op de klok leidde Oranje met 25-21. De buit was dus zo goed als binnen, maar na slordig balverlies verkleinde Frankrijk de marge naar drie.

Slimme actie Polman

Direct na die goal leverde ook Polman de bal zomaar in en de Franse vrouwen leken daardoor in de omschakeling op weg naar de 25-23 waardoor het nog een paar helse minuten zouden gaan worden. De tophandbalster sprintte echter snel terug en hield Nina Dury met een hele slimme actie van scoren af.

Ze liep precies zo in de weg dat ze een aanvallende overtreding van de Française uitlokte op het moment dat Dury wilde gaan schieten. De scheidsrechter gaf Nederland daarop balbezit. Het leverde Polman veel lof op. "Dury trapt erin. Wat slim verdedigd, complimenten voor de sluwe vos uit Arnhem. Die keurig blijft meelopen en dan de overtreding lekker pakt. Goed gedaan", reageerde Viplay-commentator Raymond Koning.

Kwartfinale WK

De actie van Polman zorgde er mede voor dat het niet meer spannend werd in de laatste minuten. Nederland won uiteindelijk met 26-23 en gaat daardoor als groepswinnaar naar de kwartfinales. Daarin wacht Hongarije woensdag om 18.00 uur. Ook die wedstrijd is in Rotterdam.

Polman zal het niet hopen, maar er bestaat dus een kans dat het haar allerlaatste wedstrijd voor Oranje gaat worden. Dat geldt ook voor captain Lois Abbingh, die net als Polman afzwaait na dit WK. Zij zullen echter allebei hopen op een herhaling van 2019, toen Oranje de enige wereldtitel uit de geschiedenis pakte.

