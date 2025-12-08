De Nederlandse handbalsters wonnen maandagavond van regerend wereldkampioen Frankrijk en kennen daardoor hun weg naar de titel. Door de overwinning op de Franse vrouwen ontsnapt Oranje aan een pikant weerzien.

Zowel Nederland als Frankrijk waren maandag al zeker van de kwartfinales op het WK handbal. Het resultaat tegen de Fransen bepaalde wie de Nederlandse dames zouden treffen in die kwartfinale. Bij een overwinning was dat Hongarije, bij een verlies of gelijkspel Denemarken.

Pikant weerzien

Het werd winst en dus speelt Nederland in de kwartfinales tegen de Hongaarse vrouwen. Dat betekent dat het daarmee ontsnapt aan een pikant weerzien. Bij de Denen is Helle Thomsen bondscoach. Zij was van 2016 tot en met 2018 bondscoach van de Nederlandse dames. Onder haar bewind behaalde Oranje een zilveren medaille op het EK van 2016 en een bronzen medaille op het WK van 2017.

De reden dat de wegen van Thomsen en Nederland scheidden, was omdat de ambities van de 55-jarige Deense de mogelijkheden van de Nederlandse handbalbond overstegen. "Eigenlijk is het omdat ik te ambitieus en doelgericht ben. Ik wil optimaliseren op alle fronten om grotere doelen te kunnen halen voor het team", reageerde ze destijds.

'F*cking belangrijk'

Thomsen werd vlak voor het WK aangesteld als bondscoach van Denemarken. Inmiddels heeft ze haar nieuwe land al tot de kwartfinales geloodst. Zo wonnen de Denen zondag van Hongarije, waardoor ze eerste in hun groep werden. Na de wedstrijd reageerde Thomsen uitgesproken op het behalen van de eerste plek in de groep. "Dit is f*cking belangrijk voor ons", vertelde ze tegen de Deense media.

Bijzondere situatie

Hoewel Nederland met de zege een pikant weerzien met Thomsen wist te voorkomen, is het de vraag of dat goed nieuws is. Oranje kan als groepswinnaar al in de halve finales uitkomen tegen topfavoriet Noorwegen, terwijl dat bij een tweede plaats in de groep pas in de finale mogelijk was.