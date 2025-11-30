Er is veel te doen om de tenues van de Deense handbalsters tijdens het WK handbal. Samen met andere Scandinavische landen deden ze het verzoek om niet in witte broekjes te hoeven spelen, met succes.

Aan de vooravond van het wereldkampioenschap, dat in Duitsland en Nederland wordt gespeeld, hebben Zweden, Denemarken en Noorwegen de handen ineengeslagen bij de internationale handbalfederatie (IHF) en gepleit om niet in witte broekjes te hoeven spelen. De bond heeft namelijk als regel dat deelnemende landen zowel een donker als een licht tenue moeten hebben.

De Deense speelsters hebben inmiddels van de IHF te horen gekregen dat ze in geen van hun drie openingswedstrijden de witte shorts hoeven te dragen. Dat werd donderdag tijdens een vergadering besloten, zo meldde het Deense TV2.

Goede reden

Dat de Scandinavische dames liever niet in witte broekjes spelen, heeft een goede reden. Want het risico op doorbloeden tijdens de menstruatie komt vervelend uit bij het dragen van lichtgekleurde shorts.

Het nieuws dat Deense handbalsters voorlopig niet in witte broekjes hoeven te spelen, werd met blijdschap ontvangen door Morten Henriksen, de directeur bij de Deense handbalbond. "We zijn de laatste tijd alleen maar met vriendelijkheid bejegend door de IHF na onze verzoeken", zo verklaarde hij tegenover TV2.

De Denen begonnen het WK op donderdag met een wedstrijd tegen Japan (36-19 winst), waarin ze rode broekjes droegen. In de uitwedstrijd tegen Kroatië (24-35 winst) werden zwarte shorts gedragen.

Volgende ronde

Denemarken lijkt zeker van de volgende ronde. Alleen dan is er geen garantie dat de witte broekjes in de kast mogen blijven. "We hebben te horen gekregen dat ze zoveel mogelijk rekening zullen houden met onze wensen en zullen kijken of het mogelijk is dat wij niet in witte broekjes hoeven te spelen - maar ze behouden zicht het recht voor om toch witte broekjes te gebruiken als ze geen oplossing vinden", zo vertelde Henriksen erover.

