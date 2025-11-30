De Nederlandse handbalsters speelden zondagavond hun tweede WK-wedstrijd. De Oranjevrouwen namen het in Rotterdam Ahoy op tegen debutant Egypte. Het bleek een makkelijke avond.

Oranje vloog uit de startblokken, met Estavana Polman die de openingstreffer voor haar rekening nam. Bij een 1-4 tussenstand leek er niks aan de hand, maar de Egyptenaren knokten zich terug tot 4-5.

Nederland liet zich daardoor echter niet van de wijs brengen en liep uit naar 4-8. Egypte wist nog een tijd lang aan te haken, maar vlak voor rust schakelde Oranje weer op en bracht het verschil naar acht goals: 10-18. Met zes goals (uit zes schoten) was Dione Housheer de grote uitblinker in de eerste helft.

Sterke tweede helft

In de tweede helft ging Oranje verder met waar het gebleven was: scoren. Waar Egypte in het eerste half uur nog enigszins weerstand bood, was dat absoluut niet het geval in het tweede bedrijf. De voorsprong van Nederland werd alsmaar verder uitgebreid.

Ondanks de ruime voorsprong, kwam er toch een smetje op de tweede helft. Kelly Dulfer kreeg namelijk haar derde tijdstraf, en moest dus met rood het veld verlaten. De Nederlandse reageerde zichtbaar geïrriteerd op de beslissing van de arbitrage.

Dat Dulfer niet meer mee mocht doen, betekende niet dat Oranje minder ging spelen. Want de Nederlandse handbaldames bleven maar scoren. Ook Polman wist haar tweede van de avond te maken. Een mooi moment voor de speelster die bezig is aan haar laatste WK met oranje. Uiteindelijk eindigde het duel in 15-37 voor de ploeg van bondscoach Henrik Signell.

Debutant

In Rotterdam Ahoy speelde Oranje tegen debutant Egypte. Het Afrikaanse land speelde nog nooit eerder op een wereldkampioenschap, maar dankzij een vierde plaats op het continentale kampioenschap van 2024 kregen de Egyptenaren dan eindelijk een WK-ticket in handen.

Op weg naar de volgende ronde

Door de overwinning is de ploeg van bondscoach Henrik Signell zeker van de volgende ronde. Want een plek bij de beste drie in de groep is voldoende voor het behalen van de hoofdronde.

Nu wacht er nog één wedstrijd in de groepsfase voor Oranje. Op dinsdagavond is Oostenrijk de tegenstander.

