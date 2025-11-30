Het WK handbal in Nederland en Duitsland is in volle gang en de eerste serieuze rel heeft ook al plaatsgevonden. Bij onze oosterburen is de woede gigantisch. Een legende in de sport haalt namelijk hard uit vanwege een ontwikkeling die hem niet zindt.

Wat is er aan de hand? Het WK begon eerder deze week, maar daar krijgen Duitse televisiekijkers weinig van mee. Pas vanaf de kwartfinales, na de twee groepsfases dus, willen de populaire zenders ARD en ZDF de duels live uitzenden. Dat betekent dus dat het overgrote deel van de wedstrijden niet op Duitse televisie te zien is.

Boze voorzitter

En hoewel alles als je écht wil te bekijken is op een internetstream waar je voor moet betalen, zijn de rapen gaar in Duitsland. Zo was de voorzitter van de Duitse handbalbond ziedend. Andreas Michelmann sprak zelfs van 'een schande en een klap voor het Duitse vrouwenhandbal' in gesprek me BILD.

Daar deed handballegende Andreas Thiel nog een schepje bovenop. De 257-voudig international hekelt de publieke omroepen in Duitsland. Thiel doet tegenover BILD zijn beklag. "Als ik naar lineare televisie kijk, zie ik alleen maar voetbal, voetbal, voetbal, kwaadaardige dopinggebruikers en schandalen bij de DFB. Het lijkt erop dat de publieke omroepen nergens anders meer in geïnteresseerd zijn."

'Wat moet er nog meer gebeuren?'

Het is volgens Thiel extra pijnlijk dat de omroepen zelfs bij een WK dat in Nederland en Duitsland wordt georganiseerd, geen stap extra willen zetten. "Als zelfs een WK in eigen land niet wordt uitgezonden, moet je je afvragen: wat moet er nog meer gebeuren voordat vrouwenhandbal op de publieke omroep wordt uitgezonden?"

Check via Sportnieuws.nl het laatste nieuws over het WK handbal.

Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

Voor de Duitse handbalfanaten is het extra jammer omdat Duitsland uitstekend bezig is. In de voorrondes werden de eerste twee duels gewonnen. IJsland werd eerst verslagen, maar de monsterzege op Uruguay (38-12) maakte pas écht indruk. In het laatste duel in de voorrondes treft Duitsland Servië, dat ook al won van IJsland en Uruguay.

Nederland ook goed begonnen

Ook medeorganisator Nederland is goed bezig. Argentinië werd verslagen in het eerste groepsduel. In die poule zitten verder nog Egypte en Oostenrijk. Nederland speelt zondag tegen de Afrikanen en dinsdag tegen de Europeanen. Daarna volgt de 'gewone' groepsfase en vervolgens de knock-outfase.

Sportnieuws.nl WK handbal

Bekijk hieronder Sportnieuws.nl WK handbal, met in deze aflevering boegbeeld Tess Wester in gesprek met de huidige topkeepsters Yara ten Holte en Rinka Duijndam.

Reageer en praat mee!