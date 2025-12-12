De Oranje-handbalsters zijn in topvorm op het WK in eigen land. Vrijdagavond staat echter een loodzware opgave te wachten in de halve finale. Ze zullen de steun van de fans in Rotterdam Ahoy hard nodig hebben tegen angstgegner Noorwegen. Volg het duel hier live vanaf 20.45 uur.

Nederland staat voor het eerst sinds 2019 weer in de halve finale van een groot toernooi. De ploeg van bondscoach Henrik Signell is nog foutloos op het WK en hoopt vrijdag een plek in de finale te bemachtigen. Dan zal het wel topfavoriet Noorwegen moeten verslaan.

Oranje is vrijdag in Rotterdam Ahoy wel in het voordeel vanwege het thuispubliek. De sfeer in de hal is al het hele toernooi geweldig. De fans staan massaal achter de ploeg en na elke overwinning barstte er een groot feest los. Tijdens de kwartfinale tegen Hongarije was zelfs koning Willem-Alexander aanwezig.

Check via Sportnieuws.nl het laatste nieuws over het WK handbal.

Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

Angstgegner

Toch is de halve finale tegen Noorwegen een loodzware opgave. De Noorse vrouwen zijn een gevreesde tegenstander voor Nederland, want jarenlang werden ze gezien als de grote angstgegner. Dat was helemaal het geval van 2015 tot en met 2018. Toen verloren de handbalsters op liefst vijf grote toernooien op rij van Noorwegen.

Afscheid Estavana Polman en Lois Abbingh

Het duel van Oranje in de halve finale is hoe dan ook niet het laatste optreden van Estavana Polman en Lois Abbingh. Zij maken na het WK een einde aan hun interlandcarrière. Als Nederland verliest van Noorwegen staat er nog een troostfinale op het programma.

Bekijk hieronder Sportnieuws.nl WK handbal, met in deze aflevering boegbeeld Tess Wester in gesprek met de na het WK afzwaaiende Lois Abbingh.

Reageer en praat mee!