Topboksster Chelsey Heijnen heeft een verrassende beslissing genomen. De Nederlandse, die nog deelnam aan de Olympische Spelen in Parijs, heeft besloten per direct te stoppen. En dan terwijl ze eigenlijk nog volle bak in training was voor de Spelen in Los Angeles. Haar besluit levert veel reacties op uit de sportwereld.

Chelsey Heijnen was namens Nederland nog succesvol als boksster op de Zomerspelen in Parijs. Bij de lichtgewichten tot zestig kilo kwam de vechter uit Roosendaal verdienstelijk tot de kwartfinale. Daarna ging de focus van de 26-jarige atlete op de Spelen van 2028 in Los Angeles. Maar daar gaat ze nu dus plots toch niet meer aan meedoen.

Bokspensioen

In een open bericht op haar eigen Instagram meldt Heijnen haar beslissing om haar bokshandschoenen aan de wilgen te hangen. "Na lang nadenken is er een eind aan het tijdperk boksen gekomen", begint een openhartige Heijnen haar verhaal. "Genoeg is genoeg. I’ve done it all. NK’s, EK’s, WK, Olympische Spelen, op alles nagenoeg een plak en op de Spelen naar een vijfde plek." In haar rijke loopbaan behaalde ze onder meer brons op het WK.

"Het vlammetje is uit. De gummetjes gummen niet meer", vervolgt de Brabantse. "Zestien jaar topsport en leven voor de sport die je zo geweldig vindt. Het heeft me gevormd tot wie ik nu ben. De mensen waar ik veel mee heb gewerkt hebben mij zien groeien van meisje tot een echte dame."

Maatschappelijke carrière

"Maar aan ieder mooi verhaal zitten minder mooie kanten. Zo ook aan die van mij", vertelt een open atlete. "Ja ik riep altijd tot m’n dertigste doe ik topsport en lets go to LA. Helaas geen LA voor mij, die deur is gesloten. Maar waar andere deuren sluiten gaan er andere open."

Heijnen heeft een nieuwe uitdaging gevonden, buiten de topsportwereld. "En wat is er een mooie deur richting de next step open gegaan. Een verdere carrière in het bedrijf wat mij zo verdomd heeft laten genieten van de topsport", vertelt ze daarover. "De laatste jaren waren zwaar. Veel verschillende plannen moeten schrijven en vooral geloofd in ons eigen pad. Dat resulteerde in een iets eerder eind van deze loopbaan als gepland. LA28 is helaas niet mijn bestemming. Samen gestart en samen geëindigd!", zo besluit ze haar dankwoord richting haar coach André de Klerk, die haar jarenlang supporte.

Reacties van topsporters

Haar open bericht leidt tot veel berichtjes van collega-sporters. Zo schrijft tophandbalster Estavana Polman: "Trots op jullie toppertjes." Ook de Ierse meervoudig olympisch kampioene Kellie Harrington looft de Nederlandse om haar mooie carrière, net als handbalster Angela Malestein: "Respect voor jouw discipline en doorzettingsvermogen!!! Ik wens jou alle succes met wat nu op jouw pad gaat komen."

En zo komt er voor Heijnen dus een eind aan een lang topsportleven. Na aan vrijwel elk grote toernooi te hebben deelgenomen, is ze simpelweg op. Nu kan ze zich met veel toewijding richten op haar maatschappelijke carrière. Die start ze bij een niet nader genoemd bedrijf.