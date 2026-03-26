Ex-topvoetballer Rafael van der Vaart en tophandbalster Estavana Polman vierden recent hun tienjarig jubileum. Het stel is al lang gelukkig en woont samen in de Roemeense hoofdstad Boekarest, waar Polman nog actief handbalt op het hoogste niveau. In een uitgebreid en openhartig interview vertelt ze hoe de band met Van der Vaart is.

De 33-jarige Polman is voorlopig echt nog niet van plan om de Roemeense subtopper Rapid Boekarest te verlaten, zeker niet omdat ook haar en Van der Vaarts dochter daar naar school gaat. Van der Vaart woont volgens Polman ook officieel in Boekarest. "Veel mensen vragen me dat. De eerste drie maanden verbleef hij in Esbjerg (Denemarken, waar de twee woonden toen Polman daar handbalde, red.). Hij woont hier nu drie jaar, maar hij reist veel. In het weekend gaat hij naar Nederland voor zijn werk en komt dan weer terug. Hij speelt elke dag padel en geniet van het leven in Roemenië", zegt ze tegen Fanatik.

'Hij gaat ook naar de wc'

"Uiteindelijk word je verliefd op iemand als persoon. Ja, je hebt niet zoveel privacy, in het begin volgden ze ons overal. Maar hij is een gewone man. Weet je, hij gaat ook naar de wc. Hij is net als iedereen, maar in bepaalde situaties heb je geen privacy. Je kunt nergens heen zonder dat iemand iets zegt. Maar je went eraan. Dit jaar vieren we ons tienjarig jubileum, hij is een heel goede man, een heel goede vader, ik ben heel blij met hem. Hij houdt echt van Roemenië."

'Ik moet ook heel veel voetbal kijken'

Van der Vaart gaat maar af en toe kijken bij Polman in het handbalstadion, veel liever kijkt hij in stilte voor de televisie. "Hij was wel bij een paar wedstrijden. Hij vindt het fijn om in het stadion te zijn, maar ook om in stilte te kijken. En geloof me, ik moet ook heel veel voetbal kijken", zegt ze met een lach. "Hij zegt altijd tegen me: 'Je ziet meer op het scherm dan in het stadion'. Maar hij was er wel, hij wilde de Rapid-tribune zien."