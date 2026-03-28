Tophandbalster Estavana Polman heeft met haar club Rapid Boekarest een zure overwinning behaald. Zaterdag won de Roemeense club in de kwartfinale van de European League van Viborg uit Denemarken. De marge in deze terugwedstrijd was na een eerdere nederlaag echter onvoldoende om door te stromen naar de halve finale.

Viborg sloeg een week eerder in eigen huis toe met 35-26, een marge van 9 punten dus. In eigen huis was Rapid Boekarest wel sterker, maar de zege met 32-26 van zaterdag was niet genoeg om de laatste vier te bereiken. Er had met minstens 9 goals verschil gewonnen moeten worden. Voor Polman en haar collega's eindigt het Europese avontuur.

Trots

Op Instagram schrijft de club: "We hebben vandaag gewonnen, maar helaas was het qua totaalstand niet genoeg om ons toch te kwalificeren voor de halve finale. Hoewel we de competitie verlaten, vertrekken we met trots omdat we tot het einde hebben gestreden en hebben laten zien wat de geest van Rapid betekent."

Polman was goed voor twee van de 32 Roemeense goals. Ze loste in totaal 6 schoten op het vijandelijke goal. De Roemeense ploeg kwam tot 57 schoten en de Denen tot 50.

Fans

Boekarest sprak op Instagram ook zijn dank uit voor de fans: "Wij willen uit de grond van ons hart bedanken aan onze ongelooflijke supporters. Jullie waren de achtste speler op het veld, zoals altijd. We buigen voor jullie toewijding en beloven dat we sterker zullen terugkomen. We strijden samen verder voor het kampioenschap!"

Rafael van der Vaart

Polman heeft al tien jaar een relatie met ex-topvoetballer Rafael van der Vaart. Tegen het Roemeense medium Fanatik sprak ze over hun band. "Uiteindelijk word je verliefd op iemand als persoon. Ja, je hebt niet zoveel privacy, in het begin volgden ze ons overal. Maar hij is een gewone man. Weet je, hij gaat ook naar de wc. Hij is net als iedereen, maar in bepaalde situaties heb je geen privacy. Je kunt nergens heen zonder dat iemand iets zegt. Maar je went eraan. Dit jaar vieren we ons tienjarig jubileum, hij is een heel goede man, een heel goede vader, ik ben heel blij met hem. Hij houdt echt van Roemenië."