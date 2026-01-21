De Nederlandse handballers waren al uitgeschakeld op het EK, maar toch hebben ze het toernooi met een hele belangrijke zege afgesloten. Oranje won van Georgië en daardoor heeft het de weg naar het WK een stuk makkelijker gemaakt.

Nederland en Georgië speelden eigenlijk een wedstrijd die nergens meer om ging, want beide teams verloren eerder deze week van Zweden en Kroatië waardoor het al niet meer mogelijk was om door te gaan naar de volgende ronde. Toch was het een cruciaal duel. De twee teams speelden tenslotte om de derde plek in de groep en de vier beste nummers 3 hoeven pas in de laatste kwalificatieronde voor het WK in te stromen.

Voor Nederland was de opdracht simpel, want zij moesten met minimaal drie doelpunten verschil winnen van Georgië om dat te bewerkstelligen. Het bleef echter lang spannend of dat ging lukken. Beide teams waren in de beginfase namelijk aan elkaar gewaagd.

Cruciale zege

Kort voor rust kwam Nederland voor het eerst op een voorsprong van twee doelpunten, door de 15-13 van de voormalige Cubaanse international Reinier Taboada. Direct daarna kwam de marge op drie door een snelle uitbraak van Rutger ten Velde, de topscorer van Nederland dit toernooi. In de tweede helft wist Oranje de voorsprong voorzichtig uit te bouwen.

Uiteindelijk stond er na een uur handballen een 31-26 zege op het scorebord. Daarmee voldeed Oranje aan de opdracht die het vooraf had. De handballers hoeven daardoor pas in mei in actie te komen voor de WK-kwalificatie. Oranje speelt dan een thuis- en uitwedstrijd tegen een nog te bepalen land. De winnaar over die twee duels gaat naar het WK.

Beste prestatie niet gehaald

Het was het vierde EK op rij waaraan Nederland deelnam. Voor die reeks wisten de handbalmannen zich nooit te plaatsen voor een Europees eindtoernooi. Nederland eindigt dit toernooi als nummer 15. De beste prestatie op een EK was een tiende plaats in 2022.

Er zijn nog twaalf landen over op het EK in Denemarken, Noorwegen en Zweden. De finale is op 1 februari.